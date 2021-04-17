Известие о страшном заболевании выбило Лолиту из колеи

Новой гостьей "ДНК-шоу" Лолиты Милявской стала Наталья Еприкян. Звезда Comedy Woman раскрыла подробности своей болезни.

Перед съемками программы артистка сдала анализ, который показал у нее наличие психического расстройства. Как оказалось, знаменитость страдает от параноидальных приступов. Лолита была в шоке, когда узнала правду о состоянии здоровья Натальи Еприкян.

По словам звезды Comedy Woman, она действительно склонна себя накручивать, ей приходится прилагать немало усилий, чтобы справиться с паранойей. Впрочем, за долгие годы жизни с заболеванием она смогла выработать систему. Как отметила артистка, лучше всего помогает смена обстановки. В моменты сильной паники звезда предпочитает либо куда-то уезжать, либо встречаться с друзьями. Также Наталья Еприкян добавила, что обычно в такой ситуации помогает юмор.

В беседе с Лолитой Милявской комик призналась, что раньше была очень жестким человеком. Часто знаменитость настаивала на своей точке зрения, потому что считала правильной только ее. Также Наталья Еприкян добавила, что часто могла молча терпеть дискомфорт в работе или общении, а потом резко переходила на крик.

Напомним, гостья Лолиты Милявской родилась в Тбилиси в 1978 году. В 2004 году артистка попала в команду КВН "Мегаполис", а в 2008-м запустила собственное шоу Comedy Woman. Также Наталья Еприкян была одним из авторов сериала "Универ".