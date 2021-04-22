"Коза, шифровщица!": Тодоренко разинула рот при виде Бузовой

Телеведущая высказалась о своей коллеге. Ольге Бузовой удалось ошарашить даже ее.

Сегодня Регина Тодоренко является одним из членов жюри популярного шоу "Маска". С каждым выпуском программа все больше интригует не только зрителей, но и судей. Звезду часто обвиняют в несдержанности и неоднозначных выходках на съемках, однако она не обращает внимания на недоброжелателей.

Журналисты поинтересовались у артистки, какие впечатления остались у нее после того, как под маской Розовой Пантеры оказалась Ольга Бузова. Она не смогла скрыть своих эмоций и заявила: "Она – коза, шифровщица!". Все дело в том, что Регина совершенно не ожидала такого от звезды "Дома-2", а та никак не намекнула ей на свое присутствие в шоу.

Ведущая рассказала, что искренне восхищается Ольгой, так как она умеет хранить секреты. Она похвалила коллегу. Шоу "Маска" побудило Регину Тодоренко задуматься над сменой имиджа. Перед каждой программой стилисты подбирают ей особенный образ. Иногда поклонники даже не узнают звезду, но ей нравится всегда быть разной.

Дива рассказала, что никогда не делала пластику и пока не планирует. Однако зарекаться она не хочет, так как позднее может быть и решит скорректировать грудь. Пока Регина предпочитает различные массажи любым вмешательствам.

