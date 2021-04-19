Усы Тодоренко вызвали отвращение у поклонников

Будучи членом жюри шоу "Маска", Регина Тодоренко появилась в студии в эпатажном образе Сальвадора Дали и возмутила публику.

Для очередного выпуска популярного шоу "Маска" телеведущая выбрала яркий образ, характерный для знаменитого испанского художника Сальвадора Дали. Регина Тодоренко нарядилась в темный мужской костюм с белой рубашкой и зеленым галстуком, а дополнила образ длинными черными усами.

Соответствующие снимки с эфира звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Однако фолловеры Тодоренко не смогли по достоинству оценить экстравагантный образ артистки и оставили ей не самые приятные комментарии:

"Боже, Регина, ваши образы с каждым выпуском все безумней и безумней"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Образ девушки с усами кошмарен!! Такая красивая девушка, а сами себя уродуете", "Уже не знаете как себя нарядить", "Регина, вы клоунесса! До чего достали ваши вычурные образы! Не хочется смотреть Маску из-за вас!"

Сама артистка не стала реагировать на колкие комментарии. К тому же, более трепещущей темой многие пользователи посчитали уход из шоу Кирилла Туриченко, который скрывался под маской Носорога – артист, поразивший публику своим талантом, вынужден был покинуть проект накануне. Зрители "Маски" использовали пост Регины Тодоренко, чтобы еще раз высказать свою поддержку певцу и выразить несогласие с мнением жюри.