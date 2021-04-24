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"Девушка с лицом ребенка": женатый Стас Пьеха нашел свой идеал

"Девушка с лицом ребенка": женатый Стас Пьеха нашел свой идеал

Стас Пьеха выпустил новый клип, в котором снимается девушка, близкая к его идеалу.
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Пандемия не прошла для музыканта впустую: свет увидел его новый ролик на песню "Гордость", который получился несколько автобиографичен. Клип повествует о неудавшейся любви и учит слышать своего партнера вопреки ревности и гордости. Стас Пьеха прошел в своей жизни нечто подобное со своей бывшей избранницей и после этого долго не говорил о своей личной жизни.

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Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Теперь, осмысливая клип, музыкант рассказал о своем идеале женщины. Мужчина признался, что ему нравятся женщины с лицом ребенка – обладательницы естественно припухлых губ, широко распахнутых глаз и слегка вздернутого носика. При этом важно, чтобы все эти черты были даны женщины от природы, а не сделаны косметологом, хотя и ухоженность в девушках Пьехе тоже импонирует. Самой же сексуальной женской чертой артист считает интеллект. В интервью порталу WomanHit.ru артист признался, что героиня нового клипа именно такая девушка, и ему приятно на нее смотреть. Стас также добавил, что никогда не стал бы встречаться с глупыми и нечестными.

После таких признаний публика заподозрила, что у музыканта роман с моделью, снявшейся в его клипе, – Ириной Кобзевой. Однако сам мужчина такие догадки никак не комментирует. Возможно, причина состоит в том, что он все еще находится в законном браке. Ранее в программе Леры Кудрявцевой Стас признавался, что он не собирается разводиться с мамой своего сына Наталией Горчаковой, так как они не хотят проходить через утомительные судебные тяжбы. При этом супруги давно не живут вместе. Вероятно, Стас Пьеха уже чувствует себя свободным человеком, но с точки зрения закона все может быть иначе.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 04:09 Источник: WomanHit.ru ✓ Надежный источник

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