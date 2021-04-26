Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой

Про "белую вечеринку", которая прошла в рамках Московского кинофестиваля, может, никто и не писал бы, не появись там Жанна Хасановна. Правда, не все признали исполнительницу хитов про "Кошек" и "Желтые ботинки". Нашлись те, кто стал зубоскалить, что это мол, переборщившая с ботоксом старая Максакова. Другие же предположили, что отсутствие земного притяжения так кардинально меняет черты лица. А фотографы и рады услужить злопыхателям – Интернет наводнен такими кадрами звезды, что, как говорится, в лесу увидишь – грибы отдашь.
Фотохудожник и писатель Екатерина Рождественская считает, что выставлять известного человека в подобном неприглядном виде на всеобщее обозрение – грешно и стыдно.
"Видела пару дней назад Жанну Агузарову. Яркую, сложную, непревзойденную, фантастичную и таки-да, инопланетную. Да, немного подкорректированную пластическим хирургом. Но это ее личное дело", – считает Рождественская.
Но она недоумевает, для чего фотографы как нарочно обнародовали такие жуткие кадры. Эта тенденция ее пугает. "Зачем через час после ее появления выставлять самые страшные фотографии? – задает риторический вопрос Екатерина. – Зачем опускаться до подростково-тиктокерского хамского описания внешности? Неужели дело в моде на унижение, агрессивность, безответственность, пошлость, глупость и жестокость?"
Рождественская призывает к "профессиональной этике, человеческой чуткости и самоуважении". По ее словам, важно, чтобы "люди оставались людьми, а не превращались в шакалов". "Мне страшно", – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Не уточнив, правда, от чего именно – от новой внешности перекроенной Агузаровой или от журналистов, которые выставили певицу в не самом выгодном свете.
Популярные темы форума
Лижите мне жооопу, подпись: Наталья.
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Соображения знать о Квартирный переезд в Москве