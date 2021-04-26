Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой

Жанна Агузарова редко выходит в свет – с Марса до Москвы попробуй еще долететь! Зато каждое ее появление на публике становится резонансным. Умеет главная "инопланетянка" отечественного шоу-бизнеса привлечь к себе внимание – не только талантливыми песнями, но и смелыми заявлениями, и эпатажным внешним видом!

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