Влияние Марса: земляне перестали узнавать изменившуюся в лице Агузарову

Жанну Агузарову долго было не видно и не слышно. Одни шутили, что улетела "к своим", на Марс. Другие считали, что земляне упекли ее в психушку. Впрочем, все это слухи. Самая эпатажная певица России "приземлилась" в Кремлевском дворце, чтобы выступить на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы". Корреспондент "Дни.ру" полюбовался Жанной.

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