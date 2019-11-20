Влияние Марса: земляне перестали узнавать изменившуюся в лице Агузарову

57-летнюю Жанну Агузарову не узнать. Скулы, губы, глаза – изменилось все. Возможно, сказывается отсутствие земного притяжения на "родном" для нее Марсе. Брови звезды странно поредели, а на черепе появились таинственные татуировки. Корреспондент "Дни.ру" попытался разглядеть их, надеясь, что это внеземные существа передали нам весточку.
Те, кто называет марсианское происхождение Жанны галлюциногенным бредом, и считает ее городской сумасшедшей, тоже встревожились. И зашептались: мол, живет она затворницей, а продукты ей доставляют на дом. Неудивительно, что, оказавшись в людном месте, артистка сразу потерялась.
Вместо гримерки она пошла в уличном скафандре, то есть в костюме прямиком на сцену. На селфи-палке несла телефон аки Прометей – огонь. Возможно, навигатор показывал маршрут: галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, местная группа галактик, Млечный Путь, рукав Ориона, солнечная система, Земля, Россия, Москва, Кремль. Журналисты любезно предложили указать дорогу. "А проводите меня!" – согласилась гостья и больше с прессой не общалась.
Ее гримерка была расположена напротив комнаты Аллы Пугачевой. Звезды даже перекинулись парой слов, а в финале концерта вместе спели "Мы желаем счастья вам". Долгое время считалось, что Примадонна перекрыла кислород Жанне Агузаровой. Оказалось – сплетни.
К радости поклонников, которые готовы прощать "марсианке" любые странности за роскошный голос, скоро она появится на новогодних съемках. "Слишком гениальна, чтобы мелькать постоянно. Для нее, как для большого бриллианта, слишком трудно найти подходящую оправу", – отметил Сергей Мазаев.
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