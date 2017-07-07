Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой

Сегодня, 7 июля, Жанне Агузаровой, как это не сложно представить, исполняется 55 лет. Как бы там ни было, душой экстравагантная певица еще точно довольно-таки молода. Ее любят за сильный голос и запоминающиеся наряды. Dni.ru решили вспомнить яркие образы "марсианки" в честь ее дня рождения.