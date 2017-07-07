Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой

Сегодня, 7 июля, Жанне Агузаровой, как это не сложно представить, исполняется 55 лет. Как бы там ни было, душой экстравагантная певица еще точно довольно-таки молода. Ее любят за сильный голос и запоминающиеся наряды. Dni.ru решили вспомнить яркие образы "марсианки" в честь ее дня рождения.
Изменившаяся после родов актриса снялась без макияжа
Голландский дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена вновь шокировал публику на Парижской неделе моды
Актер всеми силами пытается удержать молодость
Актриса обещала никого не обсчитывать
Со 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды
Актер без супруги, но с детьми вышел в свет
Многие несовершеннолетние первые в очереди на престол
Фигуристы приняли участие в новом блистательном шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта"
Можно выглядеть отлично и в том возрасте, когда тебе сильно за 60
Бывшая спортсменка претендует на рекорд
Анастасия Костенко округлилась на отдыхе
Возлюбленной певца предстоит решить непростые вопросы
Певец шокировал своих поклонниц откровенными снимками
Парламентарий собрала компромат на немецкого актера