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Июль 7, 2017
просмотры: 123

Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой

567

Сегодня, 7 июля, Жанне Агузаровой, как это не сложно представить, исполняется 55 лет. Как бы там ни было, душой экстравагантная певица еще точно довольно-таки молода. Ее любят за сильный голос и запоминающиеся наряды. Dni.ru решили вспомнить яркие образы "марсианки" в честь ее дня рождения.

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