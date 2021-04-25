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"Свинья грязи найдет – наша мама": Плющенко унизил Рудковскую перед сыном

"Свинья грязи найдет – наша мама": Плющенко унизил Рудковскую перед сыном

Евгений Плющенко высмеял жену на камеру при маленьком сыне Александре. Яна Рудковская стала жертвой черного юмора.
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Российский фигурист отдыхает вместе со знаменитой супругой и сыном Гном Гномычем на Мальдивах. Семимесячного Арсения звездная семья брать с собой в отпуск не решилась. Евгений Плющенко разместил в инстаграм-аккаунте ролик с участием Яны Рудковской, чтобы показать, как проходит пляжный отдых. В кадре популярная блондинка подкармливала скатов и рифовых акул — бросала рыбные потроха в Индийский океан. В это время ее муж-спортсмен стоял вместе с подрастающим наследником на пирсе и комментировал свою избранницу.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

"Как говорится, свинья грязи найдет — и вот наша мама пошла, все", — начал свою неодобрительную речь олимпийский чемпион. В последствии мужчина назвал супругу страшной акулой, оценивая ее профессиональную дейтельность в шоу-бизнесе и поступки. Маленький Александр несколько раз пытался прервать оскорбительный монолог родителя, переводя внимание отца на водных обитателей.


Пользователи Сети сочли поведение Евгения Плющенко неуважительным, на грани фола. "Издеваетесь, шутите над мамкой", "Вам повезло с вашей акулой", "Понимаю, что это шутка, но неприятно слушать", "Заметьте, она не позволяет таких шуток по отношению к нему", "Глупый риск", — выразились россияне, обсуждая видео с Яной Рудковской.

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Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 14:12 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

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