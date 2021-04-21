"Против природы не попрешь": длинноногую Рудковскую вывели на чистую воду

После очередного фото с отдыха, которое Яна Рудковская продемонстрировала фанатам, люди не выдержали и обвинили ее в "лютом фотошопе".

Светская львица в настоящий момент отдыхает с семьей на Мальдивах и щедро делится в своем инстаграм-аккаунте отпускными фотографиями. На последнем снимке знаменитость запечатлена стоящей в черном брендовом купальнике на берегу океана. Продюсер попыталась рассказать поклонникам, как сделать такое же привлекательное фото, однако фолловеры посчитали, что в данном случае Яна Рудковская слишком злоупотребила программами обработки.

Жену Плющенко заподозрили в том, что у нее просто от природы не могут быть такие длинные ноги, и обвинили в нарушении пропорций тела. Фолловеры допустили, что ноги такой длины могут быть у модели Натальи Водяновой, но у Яны Рудковской точно нет. Кто-то из подписчиков даже предложил знаменитости сразу выставлять фото Водяновой, раз ей нечем заполнить аккаунт.

Яна Рудковская не постеснялась ответить некоторым подозрительным фолловерам и язвительно заметила:

"У вас будут длиннее и красивее! Сомнений нет."

Впрочем, нашлись и такие подписчики, которые поверили звезде и похвалили ее за точеную фигуру и прекрасный загар.

Напомним, что недавно жена фигуриста, наконец, перестала скрывать лицо своего младшего сына Арсения и намекнула, что они с мужем хотели бы еще детей. Яна Рудковская призналась, что теперь она мечтает о дочери.