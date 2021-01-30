"Оторваться сложно": взрослая дочь Николаева составила конкуренцию мачехе

Нынешняя супруга Игоря Николаева моложе его взрослой дочери на четыре года. Женщины не только ровесницы, но и тезки – каждую из них зовут Юлией. Из-за небольшой разницы в возрасте и родства их часто сравнивали на предмет привлекательности. Недавно Игорь Николаев поделился с фанатами семейным снимком в компании жены и двух дочерей, а в комменатриях к фото разразился настоящий ажиотаж.
Знаменитый композитор снялся вместе с прекрасными родственницами на фоне Атлантического океана, отдыхая в Майами. Кадр привел россиян в замешательство. Народ растерялся, пытаясь понять, какая из женщин является супругой артиста.
"Очень лучезарное фото. А дочь с супругой как сестры, надо же.", "Жена и старшая дочь очень похожи!", "Все на одно лицо", "Глаза у старшей дочери...оторваться сложно", "Я уже начинаю путаться, где дочь, а где жена)))", – написали комментаторы. Некоторые пользователи Сети решили, что дочь Игоря Николаева выглядит куда лучше жены своего звездного отца, хотя и старше ее.
Поклонников популярного композитора привлекла не только внешность очаровательных дам на фото. Многие из них были возмущены, что в период пандемии и снижения доходов населения Игорь Николаев отдыхает за рубежом как ни в чем не бывало.
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