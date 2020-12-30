"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева

"В 1987 году тысяча артистов была откомандирована на фестиваль Советского искусства в Индию, – рассказал Валерий Леонтьев. – Это была осень, а новогодний "огонек"-то надо было делать! И мы снимали, кто, как мог. Я, например, снимался в бассейне. А Алла Пугачева – в гостиничном номере (на территории отеля с песней "Сбереги тебя судьба" – Прим. ред.)".
Максим Галкин подтвердил это. "Это же там Игорь Николаев ее разыгрывал, – заявил пятый муж Примадонны. – Шипел у Аллы под дверью гостиницы, будто бы к ней приползла змея. Алла до сих пор его за это "добрым словом" вспоминает!"
Как говорят специалисты по отлову змей, этих пресмыкающихся отряда чешуйчатые на территории даже хорошего индийского отеля встретить вполне реально. Поэтому страх главной российской певицы был вполне обоснован. Ведь заползают даже ядовитые кобры! Особенно, если рядом находится лес и стройка, выживающая местную живность.
В отелях ежедневно скапливаются тонны мусора, огромное количество запасов хранится на кухне – это рай для грызунов. За ними-то и приходят змеи. Но люди их не интересуют – они приползают за своим основным кормом.
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Деньги-ЗЛО!
Для чего и для кого создан Дни ру?
Кто вы русские?
Трусы навального
Надоела Пугачева
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам