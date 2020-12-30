"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева

В 1986 году вышел альбом Аллы Пугачевой "Счастья в личной жизни", который полностью состоял из песен, написанных композитором Игорем Николаевым. Вообще, они знакомы с 1979 года, Николаев – крестный отец дочери певицы и автор многих хитов Примадонны.



"В 1987 году тысяча артистов была откомандирована на фестиваль Советского искусства в Индию, – рассказал Валерий Леонтьев. – Это была осень, а новогодний "огонек"-то надо было делать! И мы снимали, кто, как мог. Я, например, снимался в бассейне. А Алла Пугачева – в гостиничном номере (на территории отеля с песней "Сбереги тебя судьба" – Прим. ред.)".

Максим Галкин подтвердил это. "Это же там Игорь Николаев ее разыгрывал, – заявил пятый муж Примадонны. – Шипел у Аллы под дверью гостиницы, будто бы к ней приползла змея. Алла до сих пор его за это "добрым словом" вспоминает!"

Как говорят специалисты по отлову змей, этих пресмыкающихся отряда чешуйчатые на территории даже хорошего индийского отеля встретить вполне реально. Поэтому страх главной российской певицы был вполне обоснован. Ведь заползают даже ядовитые кобры! Особенно, если рядом находится лес и стройка, выживающая местную живность.

В отелях ежедневно скапливаются тонны мусора, огромное количество запасов хранится на кухне – это рай для грызунов. За ними-то и приходят змеи. Но люди их не интересуют – они приползают за своим основным кормом.