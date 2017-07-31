Алла Пугаева стала царицей в Баку

Пригласить Аллу Пугачеву поучаствовать в музыкальном фестивале "Жара" в Баку оказалось сложно. Но в итоге звезды сошлись и Примадонна приняла приглашение приехать. И стать героиней целого фестивального дня – он был посвящен творчеству Примадонны. Артисты перепевали ее шлягеры, а сама она появилась под занавес концерта и выдала несколько бронебойных хитов. На сцене вместе с ней были и азербайджанские красавицы, и ученики мастерской эстрадного искусства под руководством Примадонны "Рецитал", и супруг Максим Галкин. Пугачева была в образе царицы с наградной лентой через плечо. И показала всем, кто правит бал. Этот запоминающийся наряд ей сшил дизайнер Алишер.