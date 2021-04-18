"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой

Избранница Максима Виторгана показала честное фото без макияжа. Нино Нинидзе страдает от недосыпа.

Возлюбленная Максима Виторгана обладает яркими внешними данными — светлые волосы, серые глаза, симметричные черты лица. Артистка Нино Нинидзе часто получает от поклонников комплименты, пользуясь приятным вниманием. Однако недавние кадры женщины вызвали у пользователей Сети чувство тревоги. Звезда опубликовала в инстаграм-канале несколько снимков, на которых предстала без косметики. Фотограф запечатлел избранницу Максима Виторгана в черном облачении с печальным выражением лица.

Нино Нинидзе призналась, что потеряла покой из-за того, что перестала высыпаться. Причину недосыпа женщина указывать не стала. Увидев снимки, подписчики актрисы встревожились и немедля отреагировали комментариями. Многим показалось, что артистка выглядит не лучшим образом. "Только хотела сказать! Вам надо выспаться! Берегите себя!", "Глаза красные", "Успех бывает только у здоровых", "Почему-то на этих фото Вы напоминаете мне леди Диану", — выразились пользователи Сети.

Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган рассекретили романтическую связь летом 2019 года. Артисты ознакомились на дне рождении Аглаи Тарасовой, а после торжества начали активно переписываться и ближе узнавать друг друга. Поклонники звездной пары с нетерпением ждут, когда Максим Виторган сделает предложение симпатичной коллеге и организует пышную свадьбу.