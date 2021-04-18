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"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой

Избранница Максима Виторгана показала честное фото без макияжа. Нино Нинидзе страдает от недосыпа.
прочитано 2390 раз

Возлюбленная Максима Виторгана обладает яркими внешними данными — светлые волосы, серые глаза, симметричные черты лица. Артистка Нино Нинидзе часто получает от поклонников комплименты, пользуясь приятным вниманием. Однако недавние кадры женщины вызвали у пользователей Сети чувство тревоги. Звезда опубликовала в инстаграм-канале несколько снимков, на которых предстала без косметики. Фотограф запечатлел избранницу Максима Виторгана в черном облачении с печальным выражением лица.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Нино Нинидзе призналась, что потеряла покой из-за того, что перестала высыпаться. Причину недосыпа женщина указывать не стала. Увидев снимки, подписчики актрисы встревожились и немедля отреагировали комментариями. Многим показалось, что артистка выглядит не лучшим образом. "Только хотела сказать! Вам надо выспаться! Берегите себя!", "Глаза красные", "Успех бывает только у здоровых", "Почему-то на этих фото Вы напоминаете мне леди Диану", — выразились пользователи Сети.


Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган рассекретили романтическую связь летом 2019 года. Артисты ознакомились на дне рождении Аглаи Тарасовой, а после торжества начали активно переписываться и ближе узнавать друг друга. Поклонники звездной пары с нетерпением ждут, когда Максим Виторган сделает предложение симпатичной коллеге и организует пышную свадьбу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 08:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды без макияжа

комментарии

Ответить:

Гость696396
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О! А вот и Максимка нарисовался, давно не было новостей!
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