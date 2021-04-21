Кирилл Плетнев собрал сыновей от разных женщин

Актер кино и сериалов – многодетный папа. У Кирилла Плетнева три сына.

Кирилл Плетнев поддерживает дружеские отношения с бывшими возлюбленными. Также актер периодически встречается с сыновьями. Собрать наследников вместе – большая удача, ведь мальчики живут с мамами.

Накануне Кирилл и его ребятишки встретились в ресторане. Артист и его чада отметили день рождения среднего из мальчиков – Феди. Парню исполнилось десять лет. В личном микроблоге Плетнев опубликовал фото детей.

"Мои. Федор, с днем рождения! Гоша. Саня. Мама. Весна. Люблю", – подписал кадр артист.

Первенец знаменитости, Георгий, родился в 2007 году. О матери парня точно ничего не известно. По одним данным, наследника Кириллу Плетневу подарила ассистентка режиссера по имени Наталья, по другим – некая Анна из Пскова, которая работала юристом и является сестрой друга артиста.

20 апреля 2011 года Плетнев вновь стал папой. Второго сына, Федора, актеру родила супруга и коллега по цеху Лидия Милюзина. Кирилл и Лидия познакомились на съемках ленты "Ищу тебя". Пара расписалась в 2010 году, а в 2012-м расторгла брак. По слухам, развод случился из-за интрижки артиста с Ингой Оболдиной.

Третий ребенок Кирилла Плетнева от актрисы Нино Нинидзе. 13 декабря 2015 года у пары родился сын Александр, которого нежно называют Сандрик. Плетнев и Нинидзе познакомились в 2014-м, а в ЗАГС пошли спустя три года после появления общего чада. Знаменитости развелись в 2019 году.