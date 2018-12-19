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Дек. 19, 2018
просмотры: 123

Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера комедийного фильма "Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители" режиссера Марюса Вайсберга. Посмотреть первыми киноновинку пришли отечественные знаменитости. Не осталась в стороне даже проживающая в Мексике Наталья Андрейченко. Вышла в свет и артисты Ани Лорак с кумом Филиппом Киркоровым. Поп-король не изменил себе – облачившись в самые яркие дизайнерские вещи, певец совершенно затмил свою товарку по сцене.

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