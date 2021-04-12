"Отпускаю и забываю": молодая жена Диброва заговорила о кризисе в отношениях

Недавно пара отметила 12 лет совместной жизни. Однако, как известно, трудности случаются во всех браках.

Полина убеждена, что ключ к здоровым отношениям – уметь слушать и строить диалог с партнером. По ее мнению, все конфликты случаются потому, что люди не умеют открыто говорить о том, что их не устраивает. По словам модели, они с Дмитрием Дибровым в самом начале договорились о том, что любой спорный момент будет активно обсуждаться, чтобы максимально избежать любого намека на ссору.

Пара старается совсем не ругаться и всегда проговаривать свои ощущения. Однако иногда эмоции все же берут верх, и случаются кризисы. "Я быстро отпускаю и забываю", – призналась Полина. Она старается не концентрировать на негативных эмоциях, несмотря ни на что. Даже если происходит недопонимание, в это никогда не вмешивают ни детей, ни кого-либо другого. Личное, по мнению дивы, должно оставаться личным.

Разница в возрасте возлюбленных нередко становилось предметом бурных обсуждений злых языков. Некоторые до сих пор продолжают утверждать, что Полина предпочла удачно выйти замуж, но многие уже даже перестали задумываться о корыстных целях модели, спустя столько лет. Она не скрывает, что 30 лет между ними накладывают свой отпечаток.

Супруга Дмитрия Диброва призналась, что журналист всегда относился к ней как к дочери. Однако этот факт ее не пугал. Полине нравится, что каждый из них занимает свою позицию, а воспитательные моменты со стороны мужа она считает скорее позитивной стороной отношений. По словам дивы, это помогло ей не допустить большого количества ошибок в жизни.

