Рухнул потолок: Маленькие дети Диброва едва не слегли в могилу

В роскошном особняке телеведущего произошло жуткое ЧП. Маленькие сыновья Дмитрия Диброва чуть не погибли.

В эфире программы "Ты не поверишь!" молодая супруга Дмитрия Диброва поделилась личной драмой. Полина призналась, что из-за бытовых неурядиц едва не потеряла трех воспитанников. Недавно в одной из комнат роскошного дома Дмитрия Диброва на Рублевке обрушился потолок. В это время в помещении спали юные сыновья телеведущего и смогли выжить лишь благодаря строению кроватей — они были с крышами.

Супруга шоумена уверяет — здоровье 5-летнего Ильи, 7-летнего Феди и 11-летнего Саши в порядке, внезапный обвал не нанес им никаких травм. Сейчас женщина всерьез озадачена дорогостоящим ремонтом, который приходится делать в особняке. Потолок — это лишь небольшая часть беды, ведь в элитном доме еще прорвало трубу с горячей водой. Как следствие — испортился паркет, пришли в негодность обои. Из-за резкого перепада температуры не выдержали батареи, поэтому в семейном гнездышке царят сырость и зловонный запах.

Заботы о воссоздании приличного жилья легли на плечи избранницы телеведущего. Расходы на ремонт элитного особняка настолько велики, что Полина не готова называть их журналистам. Женщина сообщила, что Дмитрий Дибров до сих пор не в курсе, сколько миллионов утекло из семейного бюджета из-за бытовой аварии.

