"Тупой упырь!": Лоза облил Алибасова помоями после скандала

Когда-то Юрий Лоза и Бари Алибасов сотрудничали на сцене. Сейчас певец с ужасом вспоминает те дни.

В 1977 Юрий Лоза выступал в группе "Интеграл", который основал продюсер Бари Алибасов и Михаил Арапов. Тогда молодой исполнитель показал продюсеру песню "Плот". Алибасов не оценил творение, и хит остался у Лозы. Через какое-то время песня прославила его на всю страну. А вот отношения с Алибасовым испортились.

В свежем интервью Юрий Лоза поделился неприятными воспоминаниями о том периоде времени. В эфире ютуб-шоу "В гостях у Гордона" он рассказал, что испытывает неприязнь по отношению к бывшему коллеге. По его словам, многие артисты хотели перестать сотрудничать с невыносимым продюсером. Исполнители из группы "Интеграл" и вовсе считали его "упырем".

Говоря о той истории с песней "Плот", Юрий Лоза оскорбительно высказался в адрес Бари Алибасова.

"Мне повезло, что Алибасов тупой в музыке и ничего в ней не понимает. Если бы понимал, то песню "Плот", которая была ему предложена в 1982 году, не отверг", – заявил Юрий Лоза.



Ранее сообщалось, что Юрий Лоза собирается судиться с российской певицей Алиной Виардо, которая выступала на Первом канале в программе "Голос". Виардо спела композицию Лозы "Плот", после чего на нее посыпалась критика со стороны исполнителя. Он заявил, что не давал прав Алине Виардо на исполнение его композиции.