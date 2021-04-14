"Как дальше жить будете?": собравшуюся сбежать из России Тодоренко пристыдили

Регина Тодоренко – заядлая путешественница. Ведущая призналась, что хотела вскоре улететь в Турцию.

Телезвезда поделилась размышлениями с поклонниками в своем микроблоге. Она рассказала, что уже почти начала собирать чемодан, чтобы на майских праздниках отдохнуть в жаркой стране. Но ее планам не суждено было сбыться.

Регина Тодоренко напомнила, что полеты в Турцию накануне приостановили, передает Пятый канал. Такое решение власти приняли из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в стране.

Также ведущая "Орла и решки" показала прекрасную фигуру, разместив фото в купальнике. Подписчики похвалили ее формы. Среди них оказался и муж теледивы, певец Влад Топалов.

Однако были и те, кто пристыдил знаменитость за то, что она в такой трудный для многих период хвастается планами на отдых за границей. "Как дальше-то жить будете без Турции? Бедняжки. А многие думают, как выжить в этот карантин, когда семья и все закрыли, и работы пока нет", "И почему не хотят отдыхать в России? Вы столько прекрасных городов показали", – возмутились фолловеры.

Регина Тодоренко не стала отвечать на критику. Судя по всему, сейчас телеведущая занята тем, что рассматривает другие виды отдыха на майские выходные, и ей не до хейтеров.