"Одета как чемодан": нелепо вырядившуюся Рудковскую крепко приложили

Внешний вид Яны Рудковской часто становится причиной бурных обсуждений. На этот раз светская львица отправилась в долгожданный отпуск в платье, идеально сочетавшимся с семейным чемоданом.

Многочисленная аудитория была шокирована фотографией, сделанной в аэропорту. На кадрах отчетливо видно, как Яна Рудковская перестаралась с брендовыми вещами и взяла в отпуск самые дорогие покупки. В том числе и дорожную сумку за несколько тысяч долларов.

Вместо того, чтобы гадать, куда же фигурист и музыкальный продюсер отправятся на этот раз, поклонники принялись обсуждать гардероб звезды. По словам подписчиков, Яне не мешало бы обратиться за помощью к стилисту и пересмотреть свои ценности. Большинство сетует, что Рудковская скупает одежду, которая стоит баснословных денег, но это не помогает ей выглядеть эстетично.

Следует отметить, что возлюбленный артистки придерживается классического стиля, хоть и не отказывается от брендовых костюмов. Евгений Плющенко отдает предпочтение сдержанным цветам и минималистичным принтам, в отличие от своей супруги.

"Быть одетой как чемодан – это безвкусица и дискриминация бренда. Так точно выглядеть не стоит, а ведь в бренде есть и красивые образы", – подытожили комментаторы.

Сама же Яна не стала реагировать на общественную критику и продолжила публиковать фотографии в других нарядах. Стоит отметить, что звездная семья успешно добралась на Мальдивские острова. А это значит, что подписчиков Рудковской ждет еще больше контента и новых броских образов.