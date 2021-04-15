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Шоу-бизнес
Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически

Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически

В аккаунте сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко появился новый снимок, на котором мальчик предстал с хвостиком. Это взбесило фанатов.
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Александр Плющенко – сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный под псевдонимом Гном Гномыч. Так его окрестили сами родители и назвали соответственно аккаунт в соцсети.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

Рудковская и Плющенко растят чемпиона – они чуть ли не с первых шагов поставили его на коньки, и теперь мальчик достигает огромных успехов на льду. Стоит отметить, что Саша Плющенко уже привык к публичности и неминуемой критике, которая ее сопровождает.

На этот раз подписчики Гном Гномыча раскритиковали его прическу. Не секрет, что образ юного фигуриста напоминает образ его отца на заре карьеры. По всей видимости, как раз это и раздражает фанатов.

В аккаунте сына Рудковской появилось фото, на котором он предстал рядом с тренером Рафаэлем Арутюняном. На голове мальчика был хвостик.

"А надо бы и подстричься. Маленький Мук"; "Если волосы мешают, то может стоит сделать другую стрижку, более удобную и покороче"; "Саша, ну подстригитесь уже наконец!!!!! Вам понравится точно. Сколько уже можно ходить с этой провинциальный прической?" – написали озлобленные фанаты.

Несмотря ни на что, менять прическу сын Рудковской не намерен. Обычно Саша Плющенко ходит просто с распущенными волосами, но в последнее время они отросли длиннее обычного.

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Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 15:19 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Ну, надо же к чему-то прицепиться - уже и прическа не нравится.
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