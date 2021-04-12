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"За детьми как за хлебом": показавшая лицо младшего сына Рудковская сделала заявление о пятой беременности

"За детьми как за хлебом": показавшая лицо младшего сына Рудковская сделала заявление о пятой беременности

Долгое время продюсер скрывала от широкой общественности лицо маленького Арсения. Теперь все изменилось.
прочитано 325 раз

Последняя публикация дивы заинтересовала пользователей. Дело в том, что на ней лицо малыша впервые не было намеренно скрыто. Трогательные снимки вызвали большое количество позитивных эмоций: восьмилетний Саша трепетно нянчится с младшим братом. Многие подчеркнули, что он выглядит очень довольным.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

Однако, помимо всего прочего, множество вопросов вызвала необычная подпись к фотографиям. Яна Рудковская заявила, что они хотят еще одного ребенка, но теперь уже девочку. Она загадочно поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в то, что мечты сбываются.

Отметим, многодетной маме уже давно желают родить и дочку, чтобы больше не быть одной в мужской компании. Однако некоторые подписчики выступают против такого серьезного шага, утверждая, что продюсеру совершенно не до детей, и она постоянно отдает их чужим людям. Они убеждены, что Рудковская не занимается воспитанием наследников.

Комментаторы достаточно иронично высказывались на этот счет. "Сегодня можно и девочку заказать", "Почти в 50 лет еще одно ребенка...Может я чего-то не понимаю", "Ну, купите еще и девочку. Вы за детьми как за хлебом ходите", "За деньги можно любой каприз", "Ух, разошлись то", "Яна, а может хватит уже?", – возмутились они.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 14:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в коротком платье спрятала живот

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка, вонище
ВАСЬЯ
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Опять подушку привяжет и к сурогатке.
1

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