Водонаева сообщила о переменах в жизни: Новая глава

По словам телеведущей, накануне состоялась одна из самых важных сделок – звезда приобрела салон красоты. Ранее у артистки уже был подобный опыт, однако девушка выступала в качестве совладелицы. По ее словам, она уж больно не любит бюрократию, именно поэтому старалась ничего не оформлять на себя.
Также Алена Водонаева призналась, что у нее были страхи относительно ведения бизнеса самостоятельно. "А сейчас не боюсь. И уверенность есть. И я готова", – отметила блогер. Чтобы облегчить себе задачу, знаменитость купила готовый проект "под ключ", со всеми соцсетями и даже кофемашиной.
Салон красоты, который теперь принадлежит Алене Водонаевой, будет обслуживать гостей в районе Хамовников в Москве. По словам блогера, помещение расположено недалеко от Новодевичьего монастыря и Усачевского рынка, да и от метро идти всего минуту. Артистка даже успела заказать мебель, однако она придет нескоро из-за закрытых границ.
Правда, Алена Водонаева предупредила, что ей придется поднять цены на услуги. Как отметила блогер, это связано с тем, что за последний год материалы сильно подорожали. При этом артистка подчеркнула, что качество услуг останется на высшем уровне. "Ну что ж, начиняется новая глава в моей жизни", – отметила Водонаева.
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