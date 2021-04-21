"Девочки, тащите огнетушитель!": бывший любовник Бузовой выставил мокрый торс

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой похвалился идеальным телом в своем инстаграм-аккаунте. Рэпер Дава ради красоты и мужественности прибегнул к помощи хирурга.
На фото Давид Манукян позирует в мокрой майке, которая облегает его торс с эффектными кубиками. Блогер с иронией отметил, что попал под дождь.
Фолловеры отметили, что сейчас знаменитости есть, чем гордиться. "Вызывайте пожарных – тут слишком горячо", "Какой ты красивый!", "Жаришка пошла", "Девочки, тащите огнетушитель! Шикарен", – пришли в восторг поклонники.
При этом многие убеждены, что музыкант добился такого впечатляющего результата не своим трудом в спортзале, а липосакцией и другими процедурами. Ходят слухи, что Давид Манукян перенес хирургическое вмешательство после участия в шоу "Танцы со звездами" на "России 1". Там бывший избранник Ольги Бузовой уступил победу певцу Сергею Лазареву. Выиграть в проекте Давиду Манукяну помешали лишние килограммы.
Напомним, певица и блогер расстались в январе этого года, после дня рождения Ольги Бузовой. Звезда обвинила Давида Манукяна в изменах и рукоприкладстве.
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