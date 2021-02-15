Вскрылись сенсационные данные о расставании Бузовой и Манукяна

Споры вокруг отношений артистов не утихают. Поющая телеведущая старается не комментировать личную жизнь, а вот ее бывший ухажер не скрывает разочарования. Молодой человек регулярно делится своей болью.
Впрочем, приближенные к Ольге Бузовой и Давиду Манукяну уверены, что очень скоро нас всех ждет бурное публичное примирение. Также у коллег есть своя версия расставания влюбленных. По слухам, причиной разрыва стала череда ссор, которая преследовала пару. Последней каплей для девушки стало опоздание парня на праздник в честь ее дня рождения.
Также Ольгу Бузову обижало, что поющий блогер почти все свободное время после возвращения с Мальдив проводит на репетициях проекта "Танцы со звездами". Причем артист настолько погрузился в процесс, что один из выпусков и вовсе снимали у него дома с участием мамы и бабушки. Некоторые считают, что обычную для влюбленных ссору решили превратить в пиар.
Правда, есть и другое мнение. Один из приближенных к Манукяну и Бузовой уверен, что они просто решили пойти по сценарию Джигана и Самойловой. Громкий разрыв называют пиаром, и через полгода пророчат воссоединение, правда, с оговоркой: если за это время ребята не встретят более достойных партнеров.
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