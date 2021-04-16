Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой

В ютуб-шоу "Дебаты-Кандидаты" экс-избранник Ольги Бузовой прошел проверку на детекторе лжи. Музыкант разочаровался в любви и поделился подробностями своих отношений с представительницами прекрасного пола.
Блогер заявил, что считает себя бабником. Поклонники сошлись на мнении, что после скандального расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян не брезгует случайными связями. Кроме того, артист отметил, что не готов дружить с бывшими избранницами.
Также рэпер спросил специалиста, как он может проверить, изменяла ли ему возлюбленная. Пользователи Сети до сих пор гадают, почему певица и блогер разошлись. Теледива говорила, что парень поднимал на нее руку и изменял. Давид Манукян отрицал эти обвинения.
Многие уверены, что роман знаменитостей был просто пиар-акцией. Но и Ольга Бузова, и ее экс-бойфренд продолжают поднимать тему своих отношений и делиться переживаниями. Ведущая тяжело переживает разрыв с блогером. Она в штыки воспринимает любое напоминание о романе с Давидом Манукяном.
Напомним, недавно Ольгу Бузову довели до слез Ксения Собчак и Филипп Киркоров, которые буквально накинулись на нее со своими шутками по поводу ее личной жизни.
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Оригинальная БК всегда лучше