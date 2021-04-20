Овдовевшая Елизавета II нарушает традиции королевской семьи

17 апреля Великобритания проводила в последний путь 99-летнего принца Филиппа. Теперь члены королевской семьи соблюдают траур, поэтому королева Елизавета отменила традиционную церемонию чествования, известную как Trooping the Color.
Обычно в день рождения королевы в Лондоне гремит салют из 21 залпа. В этом году, несмотря на юбилей монаршей особы, пушки будут молчать. Впрочем, именно эта традиция была нарушена и в прошлом году – тогда королева отменила салют из-за пандемии. Нынешнее 21 апреля вдова принца Филиппа также проведет в тишине – об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на ABC.
Из-за траура члены монаршей фамилии также не станут делиться обновленными семейными портретами – обычно это происходит в дни рождения всех членов королевской семьи.
Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля. Супруг королевы всего два месяца не дожил до своего столетнего юбилея, который страна уже готовилась отмечать с большим размахом. На траурной церемонии собрались все самые близкие принца Филиппа, из Америки даже прилетел младший внук принц Гарри, который оставил дома беременную жену. Через день после похорон герцог Сассекский вернулся в США, не став дожидаться юбилея своей бабушки – королевы Елизаветы.
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