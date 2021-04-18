Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику

Смерть принца Филиппа побудила общественность перемыть косточки главной четы Великобритании. А родственники покойного лишь подогревали интерес публики и будоражили народ семейными фотографиями.

Перед прощальной церемонией с Герцогом Эдинбургским, королева захотела опубликовать любимый снимок, сделанный несколько лет назад на совместном отдыхе. На кадрах отчетливо видно, как супружеская пара радовалась подобным мгновениям.

Напомним, пока члены королевской семьи активно готовились к похоронам, они успевали делиться публикациями в социальных сетях, посвященными принцу Филиппу. Всего за одну неделю весь мир увидел небывалое количество личных фотографий и архивных документов главной четы Британии.

Самой последней высказалась Елизавета II: в официальном аккаунте Букингемского дворца в "Инстаграм" появилось одно из любимых фото королевы. На кадре она и ее пышущий здоровьем супруг запечатлены в месте, которое они часто выбирали для пикников и прогулок.

Стоит отметить, что даже на фотографии возлюбленная покойного Филиппа не отказывается от королевских манер. В то время, как принц спокойно развалился на лужайке, Елизавета II сдержанно присела и положила руку на колени. Несмотря на закрытую позу, ее величество искренне улыбается.

"Королева хочет поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине Койлз в Мьюике, Шотландии, в 2003 году", – подписали снимок представители четы.

Отметим, что прощание с принцем Филиппом пройдет 17 апреля в 15:00 по лондонскому времени. На церемонию пустят всего 30 человек. От участия в ней отказался и премьер-министр Борис Джонсон.