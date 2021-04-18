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Шоу-бизнес
Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику

Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику

Смерть принца Филиппа побудила общественность перемыть косточки главной четы Великобритании. А родственники покойного лишь подогревали интерес публики и будоражили народ семейными фотографиями.
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Перед прощальной церемонией с Герцогом Эдинбургским, королева захотела опубликовать любимый снимок, сделанный несколько лет назад на совместном отдыхе. На кадрах отчетливо видно, как супружеская пара радовалась подобным мгновениям.

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Елизавета II королева Великобритании

Напомним, пока члены королевской семьи активно готовились к похоронам, они успевали делиться публикациями в социальных сетях, посвященными принцу Филиппу. Всего за одну неделю весь мир увидел небывалое количество личных фотографий и архивных документов главной четы Британии.

Самой последней высказалась Елизавета II: в официальном аккаунте Букингемского дворца в "Инстаграм" появилось одно из любимых фото королевы. На кадре она и ее пышущий здоровьем супруг запечатлены в месте, которое они часто выбирали для пикников и прогулок.

Стоит отметить, что даже на фотографии возлюбленная покойного Филиппа не отказывается от королевских манер. В то время, как принц спокойно развалился на лужайке, Елизавета II сдержанно присела и положила руку на колени. Несмотря на закрытую позу, ее величество искренне улыбается.

"Королева хочет поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине Койлз в Мьюике, Шотландии, в 2003 году", – подписали снимок представители четы.

Отметим, что прощание с принцем Филиппом пройдет 17 апреля в 15:00 по лондонскому времени. На церемонию пустят всего 30 человек. От участия в ней отказался и премьер-министр Борис Джонсон.

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Prince Philip Mountbatten. Фото: Annegret Hilse/ SVEN SIMON/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 04:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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