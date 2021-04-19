К беременной жене: принц Гарри сбежал в США сразу после похорон

17 апреля состоялись похороны принца Филиппа. Он не дожил до ста лет всего несколько месяцев.

Еще при жизни супруг королевы говорил, что не хочет никаких пышных мероприятий. Было принято решение исполнить последнюю волю принца. На церемонии присутствовали только самые близкие. На похороны внук принца Филиппа прибыл в одиночестве. Беременная Меган Маркл осталась в США, так как ее врач посчитал, что перелет может пагубно отразиться на ее здоровье.

Принц Гарри прилетел в Лондон и посетил траурную церемонию. Впервые за долгое время ему удалось пообщаться со старшим братом принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Ранее стало известно, что их отношения за последний год стали еще более натянутыми, а недавнее нашумевшее интервью и вовсе поставило их под большой вопрос.

Однако, несмотря на радость общения с родственниками, надолго принц Гарри не задержался в Великобритании. Уже 19 апреля он вылетел обратно домой, к беременной жене. Многих подданных смутил этот факт. Всем известно, что именно Гарри всегда был любимцем королевы Елизаветы, но так и не провел с ней время. Сейчас она особенно нуждается в помощи и поддержке со стороны близких людей.

Ко всему прочему, внука Елизавета не видела около года. Однако этот факт его не обеспокоил, и принц Гарри поспешил вернуться к Меган Маркл. Известно, что все дни в Великобритании он провел в поместье с принцессой Евгенией и ее родными.

