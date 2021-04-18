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Шоу-бизнес
Елизавета II заставила рыдать многочисленную аудиторию

Елизавета II заставила рыдать многочисленную аудиторию

Накануне главная чета Британии проводила в последний путь принца Филиппа. Согласно зарубежным таблоидам, общественность со слезами на глазах следила за реакцией Елизаветы II.
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С особенной болью британцы наблюдали за поведением правящей королевы. Многочисленная аудитория не сразу смогла распознать истинных эмоций сдержанной и статной главы семейства.

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Елизавета II королева Великобритании

Однако зарубежные журналисты смогли достать трогательные кадры, на которых отчетливо видно, как Елизавета II трепетно несет в руках совместную фотографию с принцем Филиппом. Тогда весь мир и увидел неподдельную и глубокую скорбь в ее глазах.

Помимо архивного снимка в сумке главы правящей династии был один из носовых платков покойного супруга. Стоит отметить, что похоронную церемонию она посетила в черном пальто, такого же цвета шляпке с вуалью и сумочкой марки Launer. Британские стилисты добавили, что королева решила "оживить" свой образ одной лишь ниткой жемчуга на шее.

Напомним, брак Елизаветы II и герцога Эдинбургского длился 73 года. За это время их отношения переживали взлеты и падения, но, как подобает членам королевской семьи, возлюбленные не выносили ссор из дворца и всегда положительно отзывались друг о друге.

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Даже во время траурной церемонии королева не забывала о совместно прожитых годах. Фотография, которую она взяла с собой на похороны, напоминала ей о счастливом времени. На ней они с Филлипом молодые и беспечные наслаждаются видами Мальты.

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Елизавета II. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 16:43 Источник: Mail Online ✓ Надежный источник
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