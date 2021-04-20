Отец Фриске упрекнул Корчевникова в несдержанном обещании

Раньше Борис Корчевников не раз бывал в доме Фриске, но последнее обещание о визите не сдержал.

Шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" отметило 10-летний юбилей. Сегодня программу ведет Андрей Малахов, а раньше его место занимал Борис Корчевников. Именно он был ведущим программы, когда вся страна переживала трагедию Жанны Фриске. В эфире юбилейного выпуска Борис Корчевников встретился с отцом покойной певицы и разговорился о былом.

Телеведущий отметил, что обожает семью Жанны. Он очень переживал за родных певицы и искренне старался в трудный момент подставить дружеское плечо. В ответ на слова Корчевникова Владимир Фриске назвал артиста членом своей семьи. Раньше Корчевников бывал в доме Фриске, и мама Жанны даже специально готовила любимые им пельмени, однако потом приезжать перестал. Владимир Фриске упрекнул телеведущего за то, что тот обещал приехать, он так и не сделал этого. При этом отец покойной не держит зла, он поблагодарил Корчевникова за поддержку и заявил, что во многом благодаря этому ведущему публика все еще не забывает его дочь.

Напомним, что у экс-ведущего программы "Прямой эфир" около шести лет назад врачи также диагностировали опухоль мозга. Мужчина пережил трепанацию черепа, а спустя какое-то время появилась информация о том, что он резко теряет слух. Сегодня Борис Корчевников, кажется, вполне оправился от страшной болезни и регулярно выходит в эфир в программе "Судьба человека".