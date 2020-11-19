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Шоу-бизнес

"Было непросто услышать такой диагноз": друг откровенно о болезни Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Борис Корчевников испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сообщали СМИ несколько месяцев назад. Якобы телеведущий оглох на одно ухо. Друг журналиста развеял слухи и объяснил, почему Борис до сих пор ходит на съемки передачи "Судьба человека".
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Большая часть того, что пишет пресса о здоровье Бориса Корчевникова, сильно преувеличена, считает его товарищ. Телеведущий на самом деле плохо слышит, но не оглох. Однако действительно ли журналист носит слуховой аппарат, его друг уточнять не стал.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Он напомнил, что несколько лет назад Борис перенес операцию по удалению опухоли. Врачи сделали все возможное, чтобы Корчевников смог продолжит карьеру на телевидении. "Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря – человек сильный", – сказал друг.

Несмотря на сложности во время съемок "Судьбы человека", ведущий не падает духом и надеется, что скоро все наладится. Борису было тяжело лишь однажды. Тогда он сильно поправился на фоне лечения.

Как только врачи разрешили, он вернулся в кадр, но многие зрители встретили его жестко. "Слишком разожрался", – писали пользователи Сети. Разумеется, Корчевникова очень расстраивали такие слова. Но потом, по словам его товарища, телеведущий взял себя в руки и похудел.

Именно из-за болезни журналист поменял свое мировоззрение. Он стал верить в Бога, молиться и посещать храмы не только в России, но и в других странах. Корчевников никогда не отказывает людям в общении и охотно их выслушивает.

Автор: 19 ноября 2020, 09:48 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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