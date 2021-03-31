Корчевников попал впросак со своим вопросом Шкловскому

Олег Шкловский стал очередным гостем популярной телепередачи на канале Россия 1. 73-летний артист уже трижды состоял в браке, и сегодня он вновь находится в романтических отношениях с новой возлюбленной – Татьяной Писоцкой. Влюбленные счастливы вместе, их союз одобрила даже ныне покойная мать Шкловского. Однако влюбленные не спешат скреплять свой союз брачными узами. Борис Корчевников задал резонный вопрос почему, но получил неожиданный ответ:
“А ты вот что сидишь-сидишь? Сам чего не женился до сих пор?”
Актер добавил, что они с невестой еще привыкают друг у другу, а ведущему он посоветовал познакомить с ним свою невесту. Гость пообещал Корчевникову все рассказать про брак, когда ему это понадобится.
Напомним, что 38-летний тележурналист, несмотря на наличие множества поклонниц, еще ни разу не был женат. Около шести лет назад он перенес сложную операцию на мозг, п осле чего у мужчины возникли проблемы со слухом. Долгое время он состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль-Свердловской, но пара так и не поженилась. Возможно, причина тому – слишком загруженный рабочий график журналиста. После того, как пара рассталась, Борис Корчевников все еще одинок и считается одним из самых завидных холостяков в стране.
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