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Корчевников попал впросак со своим вопросом Шкловскому

Корчевников попал впросак со своим вопросом Шкловскому

В программе "Судьба человека" Борис Корчевников спросил о личной жизни артиста и получил от него встречный вопрос.
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Олег Шкловский стал очередным гостем популярной телепередачи на канале Россия 1. 73-летний артист уже трижды состоял в браке, и сегодня он вновь находится в романтических отношениях с новой возлюбленной – Татьяной Писоцкой. Влюбленные счастливы вместе, их союз одобрила даже ныне покойная мать Шкловского. Однако влюбленные не спешат скреплять свой союз брачными узами. Борис Корчевников задал резонный вопрос почему, но получил неожиданный ответ:

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

“А ты вот что сидишь-сидишь? Сам чего не женился до сих пор?”

Актер добавил, что они с невестой еще привыкают друг у другу, а ведущему он посоветовал познакомить с ним свою невесту. Гость пообещал Корчевникову все рассказать про брак, когда ему это понадобится.

Напомним, что 38-летний тележурналист, несмотря на наличие множества поклонниц, еще ни разу не был женат. Около шести лет назад он перенес сложную операцию на мозг, п осле чего у мужчины возникли проблемы со слухом. Долгое время он состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль-Свердловской, но пара так и не поженилась. Возможно, причина тому – слишком загруженный рабочий график журналиста. После того, как пара рассталась, Борис Корчевников все еще одинок и считается одним из самых завидных холостяков в стране.

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Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
31 марта 2021, 14:54 Источник: Ютуб, Россия 1
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

комментарии

Ответить:

Гость679784
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Просак, … это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием…У женщин.
Вот так-то, автор! Прежде, чем писать статейки и заголовки к ним, сначала разберись с присхождением фразеологизма.
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