Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников не сдержал слез, услышав о смерти ребенка Натальи Антоновой.

Очередной гостьей популярной передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" стала российская актриса Наталья Антонова. В ходе эфира 47-летняя артистка рассказала ведущему шоу о своей жизни и даже заговорила о семейной трагедии, о которой раньше молчала. Сам Борис Корчевников не смог сдержать слез, услышав, какое горе пришлось пережить Антоновой.

Несколько лет назад у Натальи Антоновой и ее мужа Николая Семенова родился еще один сын, ставший для актрисы уже четвертым ребенком. Мальчик появился на свет раньше срока и был очень слаб – сразу после родов малыша забрали в реанимацию, где он провел два месяца. Ребенка назвали Николаем и даже успели покрестить, но вот на руках новорожденного сына Антонова так и не подержала. Малыш перенес две операции, и родители уже надеялись на счастливый исход, однако у ребенка неожиданно остановилось сердце.

Наталья Антонова очень тяжело перенесла эту трагедию. Женщине было крайне трудно отвечать на вопросы о новорожденном, которые поступали к ней от поклонников. Долгое время актриса не решалась публично рассказывать о произошедшем, однако теперь захотела поддержать всех тех женщин, которым тоже пришлось перенести подобное горе.

Слушая о невосполнимой потере в семье актрисы, ведущий программы и сам расплакался. Борис Корчевников еще не создал семью и не стал отцом, но история Антоновой тронула его до глубины души.