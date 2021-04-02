Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Пятница
2 апреля
Лента новостей
16:49
Билан поседел из-за капризов Гузеевой
16:41
Сматывают удочки: многострадальный 2 сезон "Ведьмака" досняли
16:15
"Не употребляла даже на свадьбе": близкие отказываются верить в хронический алкоголизм Легкоступовой
16:09
"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву
16:07
"800 тысяч на карту": бандит потребовал с Моргенштерна выкуп за заложниц и пригрозил взрывом
15:54
Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"
15:44
В центре Москвы загорелось здание
15:29
"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи
15:25
Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам
15:19
"Много пил, чтобы не думать": Познер откровенно о страшном периоде
15:09
В Петербурге на парковке нашли труп бизнесмена
14:56
8-летний сын Яны Рудковской оказался под санкциями
14:52
"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде
14:51
В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации
14:50
Попала как кур в ощип: жена Эргенча из "Великолепного века" оказалась втянута в серьезное преступление
14:36
Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна
14:33
"Большая ответственность": Рудова рассказала о двух своих детях
14:33
В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей
14:30
Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна
14:30
"Не заманить протухшими дрожжами с Бузовой": перезапуск шоу "Дом-2" вызвал омерзение
14:23
Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу – эксперт Мацукевич
14:22
На Марсе зафиксировали сильные подземные толчки
14:21
Решетова ищет врача для сына Тимати
14:13
В Санкт-Петербурге мать сломала своему ребенку нос
14:05
Легендарный диктор закидал Лободу помидорами из-за внешнего вида
14:01
В Красноярске водитель протаранил автосалон
13:52
Появились данные о дате выхода шоу "Дом-2" на новой платформе
13:45
"Неадекватный": эксперт оценил вождение Эдварда Била
13:43
Неудачная кандидатура: принц Гарри может не справиться с новой работой
13:42
"Все люди – отвратительные": покалеченная Фатеева столкнулась с воровством
13:35
Как Андреева заарканила однолюба Бондарчука: сестра режиссера раскрыла карты
13:26
Отсутствие Зеленского на переговорах мировых лидеров по Донбассу объяснили: Выразитель интересов США
13:25
В Стамбуле в перестрелке погиб россиянин
12:55
Счастливая Валерия поблагодарила любимого мужчину за ребенка
12:54
На территории бывшего лагеря под Москвой нашли труп младенца
12:53
Губа разорвана пополам: известная телеведущая рассказала о жестоком избиении
12:50
"Зачем мне грудь?": стареющая Сябитова избавится от ошибок прошлого
12:35
"Хозяйка": Арзамасова с идеальным маникюром поставила перед Авербухом миску лапши быстрого приготовления
12:35
Боец ММА лишился пальца во время боя
12:14
Неожиданный поворот в деле Билана: зять устроил певцу неприятный сюрприз
12:11
Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь
12:09
Есть жертвы: пассажирский поезд сошел с рельсов в тоннеле
11:51
Таких размеров нет: растолстевшую почти до трехзначного числа Пермякову из "Интернов" выпроводили из магазина
11:36
В Сургуте столкнулись два самолета
11:21
В России за сутки выявили 8,7 тысячи новых случаев COVID-19
11:18
"Заболел в Париже": Познер сообщил о страшном диагнозе
11:15
В Благовещенске хирурги сделали операцию в горящей больнице
11:14
Новая жизнь Морозова: стал похож на мужчину и решил жениться
11:05
Под Новосибирском шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери
10:54
"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления
Шоу-бизнес
Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам

Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам

Около недели назад Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Вероятно, у артиста возникли проблемы с выбором имени для новорожденного.

Продолжение: "Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи
прочитано 544 раза

Кажется, у пары есть несколько вариантов того, как назвать мальчика, который появился на свет в конце марта. Телеведущий решил, что справиться с задачей ему помогут подписчики. Артист предложил им выбрать имя сыну.

ПО ТЕМЕ

Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец

"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

До финала голосования дошло два варианта – Матвей и Лев. В итоге большинство поклонников Дмитрия Шепелева все-таки нажали на первую кнопку. Телеведущий отметил, что теперь ему предстоит хорошенько подумать. Что ж, возможно, артист действительно решит назвать новорожденного так, как посоветовали ему подписчики.

Стоит отметить, что многих поступок Дмитрия Шепелева возмутил. Пользователи Сети считают, что у вдовца Жанны Фриске слегка помутился рассудок, раз он решил доверить судьбу ребенка посторонним. Все-таки имя – это сакральное, многие верят, что именно оно определяет будущее человека.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова скоро станут родителями, стало известно в начале февраля. Для пары это первый общий ребенок, они также воспитывают дочь девушки от предыдущего брака и сына телеведущего от отношений с Жанной Фриске. Стоит отметить, что влюбленных познакомили дети – ребята ходили в один детский сад, там и подружились.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 15:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

гость Отар
Пожаловаться Ответить
Гость680399
Осточертел Дима и вся его команда. Детей , родственников и прочих прихлебателей, которые за счёт его лезут из разных щелей
Тебе скучно,дорогой.Что про фриськиных особенно папу не вспомнили сейчас они сами нарисуются как как черти из табакерки!!
Гость680399
Пожаловаться Ответить
Осточертел Дима и вся его команда. Детей , родственников и прочих прихлебателей, которые за счёт его лезут из разных щелей
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину

Артист показал звезду без фотошопа
Шоу-бизнес

Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь

У него много детей
Шоу-бизнес

Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати

Александр Васильев оценил образ звезды
Шоу-бизнес

Легендарный диктор закидал Лободу помидорами из-за внешнего вида

Певица потерялась в пространстве

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+