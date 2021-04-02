Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам

Около недели назад Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Вероятно, у артиста возникли проблемы с выбором имени для новорожденного.

Кажется, у пары есть несколько вариантов того, как назвать мальчика, который появился на свет в конце марта. Телеведущий решил, что справиться с задачей ему помогут подписчики. Артист предложил им выбрать имя сыну.

До финала голосования дошло два варианта – Матвей и Лев. В итоге большинство поклонников Дмитрия Шепелева все-таки нажали на первую кнопку. Телеведущий отметил, что теперь ему предстоит хорошенько подумать. Что ж, возможно, артист действительно решит назвать новорожденного так, как посоветовали ему подписчики.

Стоит отметить, что многих поступок Дмитрия Шепелева возмутил. Пользователи Сети считают, что у вдовца Жанны Фриске слегка помутился рассудок, раз он решил доверить судьбу ребенка посторонним. Все-таки имя – это сакральное, многие верят, что именно оно определяет будущее человека.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова скоро станут родителями, стало известно в начале февраля. Для пары это первый общий ребенок, они также воспитывают дочь девушки от предыдущего брака и сына телеведущего от отношений с Жанной Фриске. Стоит отметить, что влюбленных познакомили дети – ребята ходили в один детский сад, там и подружились.