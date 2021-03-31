Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец

Первое время после рождения второго сына Дмитрий Шепелев благодарил фанатов за поздравления и проявленное внимание к его персоне. Многие пользователи Сети искренне разделили радость телеведущего и написали для него огромное количество добрых пожеланий. Но не прошло и недели, как Дмитрий Шепелев начал настойчиво намекать поклонникам о том, что им пора уже давно преподносить для него дары, ведь пополнение в семье — это весомый повод.
В своей инстаграм-истории мужчина спросил подписчиков, почему после рождения ребенка подарки дарят только матери и малышу, а отцу приходится довольствоваться теплыми словами. Некоторые россияне написали телеведущему, что роль отца в этом событии не самая большая и не вызывает особого восторга. Реакция Дмитрия Шепелева не заставила себя ждать — журналист раскритиковал тех, кто отказался нахваливать молодых отцов, и даже перешел на личности. "Не удивлюсь, если вы не можете встретить мужчину", — едко ответил вдовец Жанны Фриске на мнение одной женщины.
Как писали Дни.ру, телеведущий потратил на роды избранницы около 600 тысяч рублей. Возлюбленная Дмитрия Шепелева произвела малыша на свет в роскошной палате элитного госпиталя с высоким уровнем сервиса и комфорта.
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