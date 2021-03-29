"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться

На днях телеведущий стал отцом во второй раз. Он с радостью делится с поклонниками своими эмоциями, а многие пользователи отмечают, что Дмитрий стал намного счастливее после появления малыша.

Так, телезвезда активно посвящает возлюбленной трогательные заметки. Пару часов назад в личном блоге Дмитрия в "Инстаграм" появился новый пост. Он поделился с поклонниками историей о том, как они решились на третьего малыша, и выложил черно-белое селфи избранницы.

Оказалось, что разговор был легким, а понимание, что они оба хотят этого, пришло быстро и легко. "Это произошло само собой, очень естественно", – рассказал Шепелев. Он отметил, что более благополучный сценарий было бы сложно представить, так как их желания совпали. Дмитрий подчеркнул, что невероятно благодарен и искренне восхищается своей любимой женщиной.

Многие пользователи поспешили поздравить пару. "Умничка, Катюшка! Здоровья вам и малышу! Искренне за вас рада!", "Молодцы, ребята. Красивые и умные люди должны размножаться", "Как Вы заботливо пишете о своей любимой женщине! Браво Вам как мужчине! Большие поздравления", "Счастья вашей семье", "Какая красивая, Катя! Любви вам и здоровья маленькому", "Видно, что очень добрые глаза у девушки, дай Бог вам счастья", – писали они.

Однако нашлись и те, кто негативно отреагировали на душевный порыв Дмитрия Шепелева. "И эта начинает пиариться. Ну, родила и сиди спокойно", "Стоит и жениться в знак благодарности", "Спасибо за красоту, за смех... А где слова любви? Или любви нет", "Вот это великий подвиг", "Спасибо, что весь процесс не описали", – возмутились пользователи.

