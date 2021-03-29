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"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться

"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться

На днях телеведущий стал отцом во второй раз. Он с радостью делится с поклонниками своими эмоциями, а многие пользователи отмечают, что Дмитрий стал намного счастливее после появления малыша.
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Так, телезвезда активно посвящает возлюбленной трогательные заметки. Пару часов назад в личном блоге Дмитрия в "Инстаграм" появился новый пост. Он поделился с поклонниками историей о том, как они решились на третьего малыша, и выложил черно-белое селфи избранницы.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Оказалось, что разговор был легким, а понимание, что они оба хотят этого, пришло быстро и легко. "Это произошло само собой, очень естественно", – рассказал Шепелев. Он отметил, что более благополучный сценарий было бы сложно представить, так как их желания совпали. Дмитрий подчеркнул, что невероятно благодарен и искренне восхищается своей любимой женщиной.

Многие пользователи поспешили поздравить пару. "Умничка, Катюшка! Здоровья вам и малышу! Искренне за вас рада!", "Молодцы, ребята. Красивые и умные люди должны размножаться", "Как Вы заботливо пишете о своей любимой женщине! Браво Вам как мужчине! Большие поздравления", "Счастья вашей семье", "Какая красивая, Катя! Любви вам и здоровья маленькому", "Видно, что очень добрые глаза у девушки, дай Бог вам счастья", – писали они.

Однако нашлись и те, кто негативно отреагировали на душевный порыв Дмитрия Шепелева. "И эта начинает пиариться. Ну, родила и сиди спокойно", "Стоит и жениться в знак благодарности", "Спасибо за красоту, за смех... А где слова любви? Или любви нет", "Вот это великий подвиг", "Спасибо, что весь процесс не описали", – возмутились пользователи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 10:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

гость Соня
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гасть
На самом деле Шепелеву выгоден скандал с родителями Жанны. Кто он такой? Просто говорящая голова, никаких других способностей у него нет. Отсюда все вбросы и многострочные поливания семьи Копыловых.
А кем была ваша покойница-солисткой большого театра-поющие трусы а кто вы копыловы- нечесть не известно из каких какашек всплывшие-Дышите спокойно пока вам в ново-косино моську не почистили!!!!
Жорик.
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гасть
На самом деле Шепелеву выгоден скандал с родителями Жанны. Кто он такой? Просто говорящая голова, никаких других способностей у него нет. Отсюда все вбросы и многострочные поливания семьи Копыловых.
А тебя Копылище, вся страна зовёт говорящей... ОПОЙ.
Гость.
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гасть
На самом деле Шепелеву выгоден скандал с родителями Жанны. Кто он такой? Просто говорящая голова, никаких других способностей у него нет. Отсюда все вбросы и многострочные поливания семьи Копыловых.
А может быть это семье Фриске выгоден ЛЮБОЙ скандал??? Это ведь они по всем ток-шоу бегают, трясут трусами и поливают грязью Шепелева. А он спокойно живёт, работает и наслаждается жизнью и своей семьёй. Известным он стал задолго до знакомства с Жанной. Да и сейчас он не искал себе какую-нибудь очень известную партию (например Бузову) для быстрого взлёта. Чтобы все следили и говорили только об их паре, а женился на скромной женщине, которая никакого отношения не имела к шоу-бизнесу. И похоже, что он не поменяет её ни на какую супер звезду.
гость Отар
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<цензура>-фриськин: не смотри не читай не комментируй если тебя это так раздражает у тебя больное сердце береги себя У тебя дочь на выданье умница красавица смотришь на нее по частям-голова сиси попа ноги ничего но как сложишь все вместе не поймешь то ли мужик то ли баба одним словом -ТРАНСВЕСТИТ НАВЕРНО ТЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ МАЛЬЧИКА НО ПОЛУЧИЛОСЬ =ОНО на таких мужики не западают!!!!
гасть
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На самом деле Шепелеву выгоден скандал с родителями Жанны. Кто он такой? Просто говорящая голова, никаких других способностей у него нет. Отсюда все вбросы и многострочные поливания семьи Копыловых.
Гость.
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Возмущенными пользователями может быть только семейка Копыловых, которые вслед за своей известной дочерью, решили гордо именовать себя Фриске. Зависть злоба и деньги- это все, что у них есть.
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