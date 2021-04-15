"Смело": Бузова возбудила народ торчащими сосками

Ольга Бузова поделилась в Сети снимком в купальнике, который вызвал бурную реакцию пользователей.

Знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она запечатлена стоящей на веранде банного комплекса. Женщина облачена в раздельный купальник оранжевого цвета, который подчеркивает ее фигуру и демонстрирует выпирающие соски. Под фото Ольга Бузова поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им купальник, и вызвала бурную дискуссию в комментариях.

Одни фолловеры нашли бикини очень смелым и признали, что исполнительница выглядит в нем невероятно соблазнительно, а все взгляды прикованы только к ее груди. Другие подписчики раскритиковали фигуру Бузовой, написав, что у женщины совсем нет груди и вообще она слишком худа. Третьи и вовсе посоветовали 35-летней артистке "перестать маяться дурью".

"Выходи замуж и рожай детей. Все твои места уже наизусть выучили," – заметили фанаты, которым уже надоело, что певица то и дело выставляет провокационные фото.

Сама звезда не стала комментировать едкие замечания. Вероятно, она уже привыкла к неоднозначной реакции поклонников. Бурные споры подписчиков вызывают практически все ее наряды: одни хвалят фигуру и платья артистки, другие заявляют, что у Бузовой отвратительная фигура и полное отсутствие вкуса. Сама же Ольга Бузова продолжает стараться для подписчиков и регулярно дает им новые поводы для обсуждения.