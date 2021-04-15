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Шоу-бизнес
В интимной обстановке: дворец показал уникальный кадр покойного принца Филиппа

В интимной обстановке: дворец показал уникальный кадр покойного принца Филиппа

Супруг Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца.
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В официальном аккаунте Букингемского дворца появилось несколько уникальных кадров герцога Эдинбургского с семьей. На первом снимке запечатлена интимная обстановка: Елизавета II и принц Филипп сидят в окружении семи правнуков. Королева с супругом обнимают детей и с улыбкой смотрят в кадр. В подписи сообщается, что фото сделано в 2018 году в замке Балморал. Как сообщает Пятый канал, автором кадра является Кейт Миддлтон, которая, как известно, увлекается фотографией.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Второй снимок – черно-белый. Он сделан в 1966 году во время игры в поло. Герцог Эдинбургский сидит на коне, а рядом с ним сын, принц Чарльз.

Прощание с супругом Елизаветы II состоится 17 апреля. На похороны соберется вся многочисленная родня, даже принц Гарри прилетел домой, чтобы почтить память деда. Не будет на церемонии разве что Меган Маркл, которая решила не лететь в Великобританию. По официальной информации герцогиня Сассекская осталась дома из-за беременности.

Однако в прессу просочились слухи о том, что супруга принца Гарри отказалась ехать на похороны, так как не хочет отвлекать на себя внимание. Подобная позиция возмутила подданных, некоторые считают, что Меган Маркл себя переоценивает.

На днях ведущая австралийского телешоу в прямом эфире попросила бывшую актрису заткнуться, пока еще кто-нибудь из королевской семьи не умер. Напомним, некоторые считают, что на ухудшение состояния принца Филиппа повлияло скандальное интервью Меган Маркл.

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Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 17:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

комментарии

Ответить:

Гость684469
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Ну ,умер старый человек,проживший долгую и счастливую жизнь.Дай Бог каждому! Горевать -то о чём? Англичанке,которая гадит России, скучно без него будет? Она ещё Макрона с Меркель переживёт.
1

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