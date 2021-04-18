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Шоу-бизнес
На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест

На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест

Известный британский ведущий Джереми Кларксон уверен, что Меган Маркл с мужем разведутся не позже, чем через пять лет.
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Шоумен сказал, что у пары не может быть общего счастливого конца. Он считает, что чете предстоит пережить трудности в связи с рождением второго наследника.

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Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Кроме того, по мнению Кларксона, Меган Маркл не по душе быть членом монаршей семьи, поэтому она и не выполняла добросовестно свои обязанности. Журналист полагает, что подобная позиция опасна многими ударами по отношениям с принцем Гарри.

Телеведущий считает, что у Меган Маркл и ее супруга весьма эпическая история любви. При этом он считает, что их брак обречен. По словам Кларксона, ожидания экс-актрисы от жизни в королевской семье не оправдались, отсюда и нападки на ее членов.

Меган Маркл пришлось трудиться и идти на компромиссы с родственниками мужа. К этому строптивая звезда экрана была не готова. Журналист не исключает, что через пять лет герцогиня Сассекская будет позировать фотографам сидя на задней части яхты плейбоя или одна.

Напомним, ранее Меган Маркл обвинила близких мужа в расизме. Якобы они интересовались у нее, насколько темной может быть кожа ее ребенка, поскольку сама она мулатка. После подобных заявлений принц Чарльз долгое время не общался с невесткой.

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Меган Маркл. Фото: Cbs/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 00:14 Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость695089
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Гость695210
Тема этой простушки, возомнившей себя Lady, надоела до оскомины на зубах.Она - НИКТО, НОЛЬ.Почему-то она решила,что ее грязное интервью произведёт эффект разорвавшейся бомбы и весь мир начнёт ее жалеть , потому что она жертва расизма. Она хоть и коварная, но вместе с тем наивная и глупая- поверила в искренность Опры и в ее самые лучшие намерения. Да плевать Опре на Меган. Она получила интервью, в котором лилась грязь на семью , а это само собой невиданное событие. Больше Меган ей не нужна. И будет жить она с двумя детьми - сама безработная и муж такой же. Подкаблучнику надо было думать.
Вы еще скажите, что Филипп не пережил интервью. А со своим суконным рылом, да в калачный ряд, не стоит соваться.
Валерия
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И то,что эта хабалка втерлась в эту семью-тоже не случайно Думаю.что ее направил ФБР,чтобы разрушить устои и раскачать монархиюПравильно волновались Нечего лезть со своим устоем в чужой монастырь Причем тут рыжеваолосый Гарри и темнокожая его жена Гарри должен был соблюдать традиции семьиМеган колдунья и стерва Они разойдутся не через пять лет.а гораздо раньшеПобыстрее бы он понял,что он просто закодирован Его нужно расколдовать и на все посмотрит совершенно другими глазами
Гость695210
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Тема этой простушки, возомнившей себя Lady, надоела до оскомины на зубах.Она - НИКТО, НОЛЬ.Почему-то она решила,что ее грязное интервью произведёт эффект разорвавшейся бомбы и весь мир начнёт ее жалеть , потому что она жертва расизма. Она хоть и коварная, но вместе с тем наивная и глупая- поверила в искренность Опры и в ее самые лучшие намерения. Да плевать Опре на Меган. Она получила интервью, в котором лилась грязь на семью , а это само собой невиданное событие. Больше Меган ей не нужна. И будет жить она с двумя детьми - сама безработная и муж такой же. Подкаблучнику надо было думать.
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