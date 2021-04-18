На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест

Известный британский ведущий Джереми Кларксон уверен, что Меган Маркл с мужем разведутся не позже, чем через пять лет.



Шоумен сказал, что у пары не может быть общего счастливого конца. Он считает, что чете предстоит пережить трудности в связи с рождением второго наследника.



Кроме того, по мнению Кларксона, Меган Маркл не по душе быть членом монаршей семьи, поэтому она и не выполняла добросовестно свои обязанности. Журналист полагает, что подобная позиция опасна многими ударами по отношениям с принцем Гарри.

Телеведущий считает, что у Меган Маркл и ее супруга весьма эпическая история любви. При этом он считает, что их брак обречен. По словам Кларксона, ожидания экс-актрисы от жизни в королевской семье не оправдались, отсюда и нападки на ее членов.

Меган Маркл пришлось трудиться и идти на компромиссы с родственниками мужа. К этому строптивая звезда экрана была не готова. Журналист не исключает, что через пять лет герцогиня Сассекская будет позировать фотографам сидя на задней части яхты плейбоя или одна.

Напомним, ранее Меган Маркл обвинила близких мужа в расизме. Якобы они интересовались у нее, насколько темной может быть кожа ее ребенка, поскольку сама она мулатка. После подобных заявлений принц Чарльз долгое время не общался с невесткой.