"Ого!": разоблаченный персонаж шоу "Маска" вызвал оторопь

Персонаж Белого орла долгое время не давал покоя никому. У "судей" и публики были самые разные варианты развития событий, но угадать не смог никто. Исполнитель много раз удивлял нетипичными вокальными данными и приводил всех в восторг. Его называли одним из лучших на шоу, но разоблачить певца смогли лишь накануне.
Выяснилось, что под маской скрывалась звезда "Фабрики звезд" Марк Тишман. Увидев популярного исполнителя, дар речи потеряли все. Члены жюри ожидали обнаружить под костюмом кого-угодно, но певец умудрился перехитрить всех. Артисты не смогли сдержать эмоций.
Не растерялась бойкая Регина Тодоренко. Она решила поддержать Марка и вышла к нему на сцену. Вместе коллеги исполнили зажигательный танец. Поклонники программы были шокированы не меньше, чем все присутствующие и поспешили прокомментировать происходящее.
"Гордый птах ушел достойно! Самый красивый костюм в шоу!", "Орёл был шикарен, Марку браво! Он выполнил всю суть шоу – был неузнаваемым!", "Самое шокирующее разоблачение за все 2 сезона!", "Браво! Это просто шок!", "Тишман следовал всем правилам проекта. Просто нет слов", "Ого! Я не ожидал в Белом Орле увидеть Марка Тишмана. Я обожаю этого артиста, и я в шоке, что он нас каждый раз нас удивлял своими выступлениями. Браво, Артист!", "Такой позитивный уход, такая искренняя благодарность! До последнего себя не выдавал, крутой", "Марку Тишману огромная благодарность за праздник! Талантище!" – восхитились зрители.
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