Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян

Спустя девять выпусков популярной программы, вопросов у зрителей стало еще больше. Однако теперь произошло шокирующее событие.

Сейчас шоу "Маска" активно движется к финалу. Участники в разнообразных костюмах уже достаточно серьезно запутали членов жюри. Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Александр Ревва и Тимур Родригез находятся в полном замешательстве. Они уже не смогли догадаться, кто находится под несколькими масками.

Если Черная пантера и Ананас стали абсолютными сюрпризами, то Белый орел просто покорил всех присутствующих. Пользователи комментировали выпуск, отмечая, что Марк Тишман был просто неотразим. Ни у кого и мысли не было, что это может быть он. Валерия несколько раз рассказывала, что ужасно нервничает вместе со всеми персонажами, а на днях даже жаловалась, что программа лишила ее сна.

Марк Тишман сообщал, что был крайне удивлен такому исходу. После выпуска он отметил, что был убежден: друзья должны были узнать его. Догадался лишь один человек. Эмоции захлестнули исполнителя.

Теперь наметился новый поворот. Выяснилось, что в финале программы перед жюри встанет еще более непростая задача. Появятся два новых артиста в костюмах слона Дамбо и Султана. Они примут участие в программе вместе с другими коллегами. Однако в голосовании участвовать исполнители не будут. После выступления они смогут сразу снять маски.

