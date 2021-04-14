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Шоу-бизнес
Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян

Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян

Спустя девять выпусков популярной программы, вопросов у зрителей стало еще больше. Однако теперь произошло шокирующее событие.
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Сейчас шоу "Маска" активно движется к финалу. Участники в разнообразных костюмах уже достаточно серьезно запутали членов жюри. Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Александр Ревва и Тимур Родригез находятся в полном замешательстве. Они уже не смогли догадаться, кто находится под несколькими масками.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Если Черная пантера и Ананас стали абсолютными сюрпризами, то Белый орел просто покорил всех присутствующих. Пользователи комментировали выпуск, отмечая, что Марк Тишман был просто неотразим. Ни у кого и мысли не было, что это может быть он. Валерия несколько раз рассказывала, что ужасно нервничает вместе со всеми персонажами, а на днях даже жаловалась, что программа лишила ее сна.

Марк Тишман сообщал, что был крайне удивлен такому исходу. После выпуска он отметил, что был убежден: друзья должны были узнать его. Догадался лишь один человек. Эмоции захлестнули исполнителя.

Теперь наметился новый поворот. Выяснилось, что в финале программы перед жюри встанет еще более непростая задача. Появятся два новых артиста в костюмах слона Дамбо и Султана. Они примут участие в программе вместе с другими коллегами. Однако в голосовании участвовать исполнители не будут. После выступления они смогут сразу снять маски.

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Кадр youtube.com
Автор: 14 апреля 2021, 15:44 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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