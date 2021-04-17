"Жилы все торчат": злопыхатели накинулись на истощенную Хилькевич

Анна Хилькевич оправдалась за излишнюю худобу. Пользователи Сети накинулись на артистку с требованиями набрать вес.

Звезда сериала "Универ" поделилась свежим снимком с семейного отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. В кадре Анна Хилькевич стоит на песчаном пляже в бикини, держа за руки маленьких дочерей. Актриса заранее знала, что ее фигуру будут обсуждать в комментариях, поэтому написала для подписчиков текст о своем телосложении.

Артистка отметила, что знает о своей худобе и может поправиться, но не планирует этого делать. По словам Анны Хилькевич, в случае набора веса пострадают ее бедра и талия, а на ягодицах появится целлюлит. Звезда считает, что из-за небольшого роста ей противопоказано полнеть. "Позвольте мне оставаться худой без угрызений совести", — обратилась знаменитость к россиянам.

Однако не все подписчики согласились с актрисой и поддержали ее. Злопыхатели разнесли в пух и прах фигуру звезды, выразив негатив в словесной форме. "Боже, ешьте больше, совсем худенькая", "Анорексией попахивает", "Худоба с кривыми ногами", "Дистрофия!", "А у вас ужасно все, жилы все торчат, именно как анорексичка", "Так вы выглядите просто измученной", "Приготовь швабру. Будешь за нее прятаться", — написали пользователи Сети. Анна Хилькевич проигнорировала неприятные выражения злопыхателей, продолжив наслаждаться отдыхом на курорте.

