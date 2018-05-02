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Май 2, 2018
просмотры: 123

Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников

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Под сильным влиянием модельного бизнеса идея о том, что чем девушка стройнее, тем она привлекательнее, стала практически общепринятой во всем мире. Поддаются пагубному влиянию этого стереотипа как обычные деевочки, желающие добиться внимания сверстников, так и признанные голливудские красотки. Погоня за худобой не различает возраста – и юные и уже умудренные годами дамы могут поддаться соблазну сбросить "лишние" килограммы. Однако зачастую поклонники приходят в ужас, когда видят, во что превратились отощавшие звезды.

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