Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников

Под сильным влиянием модельного бизнеса идея о том, что чем девушка стройнее, тем она привлекательнее, стала практически общепринятой во всем мире. Поддаются пагубному влиянию этого стереотипа как обычные деевочки, желающие добиться внимания сверстников, так и признанные голливудские красотки. Погоня за худобой не различает возраста – и юные и уже умудренные годами дамы могут поддаться соблазну сбросить "лишние" килограммы. Однако зачастую поклонники приходят в ужас, когда видят, во что превратились отощавшие звезды.