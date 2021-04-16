"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения

Сергей Соседов известен жесткой критикой звезд отечественной эстрады. Особенно часто его спрашивают про Аллу Пугачеву, обсуждая которую, он совершенно не стесняется в выражениях. Теперь он отказался поздравлять звезду с праздником.
По мнению критика, праздничный день совершенно не стоит его комментария, а также подобного ажиотажа. Он считает, что популярность исполнительницы осталась далеко в прошлом, а весь шум вокруг нее – история, раздутая СМИ. "Это никакое не событие", – заявил Сергей Васильевич. Как сообщает "РИА ФАН", он подчеркнул, что день рождения Примадонны является знаковым лишь для "узкого круга" людей.
Ранее журналист признавался, что был большим поклонником Аллы Пугачевой. Однако все осталось в прошлом. Он считает, что Алла Борисовна когда-то заработала себе определенный статус и сейчас живет за счет него. Из-за известного имени, по мнению Сергея Соседова, различные издания считают день рождения исполнительницы лишним ярким инфоповодом.
Критик убежден, что Алла Борисовна давно перестала делать что-то, о чем стоит писать. Ее жизнь и творчество не представляют никакого интереса, но журналисты постоянно находят новые идеи для создания материалов. "Чтобы что-то выжать", – утверждает он.
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Оригинальная БК всегда лучше