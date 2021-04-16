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"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения

"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения

Накануне Примадонна отметила свой день рождения. Вся страна поздравляла ее с 72-х летием, но нашлись и те, кто показательно остались в стороне.
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Сергей Соседов известен жесткой критикой звезд отечественной эстрады. Особенно часто его спрашивают про Аллу Пугачеву, обсуждая которую, он совершенно не стесняется в выражениях. Теперь он отказался поздравлять звезду с праздником.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По мнению критика, праздничный день совершенно не стоит его комментария, а также подобного ажиотажа. Он считает, что популярность исполнительницы осталась далеко в прошлом, а весь шум вокруг нее – история, раздутая СМИ. "Это никакое не событие", – заявил Сергей Васильевич. Как сообщает "РИА ФАН", он подчеркнул, что день рождения Примадонны является знаковым лишь для "узкого круга" людей.

Ранее журналист признавался, что был большим поклонником Аллы Пугачевой. Однако все осталось в прошлом. Он считает, что Алла Борисовна когда-то заработала себе определенный статус и сейчас живет за счет него. Из-за известного имени, по мнению Сергея Соседова, различные издания считают день рождения исполнительницы лишним ярким инфоповодом.

Критик убежден, что Алла Борисовна давно перестала делать что-то, о чем стоит писать. Ее жизнь и творчество не представляют никакого интереса, но журналисты постоянно находят новые идеи для создания материалов. "Чтобы что-то выжать", – утверждает он.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 12:40 Источник: "РИА ФАН" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость697940
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Гость697966
соседов Как был г0**ом так г0**ом помрет, единственное чем его когда-нибудь может быть впомнят, так это тем, что под конец своей никчемной жизни активно 0****ал Пугачеву, вот он и старается дрищет изо всех сил.
Это Алла Борисовна прокомментировала статью
Гость697940
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Гость685972
узбагойся, <цензура>.и.д.р.и.л.л.о
твое мнение *я у мамы критик* никого не волнует, лузер
Это Галкин прокомментировал...
Гость692955
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Все правильно сказал,прямо в лоб
Гость690199
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Сергею Соседову - БРАВО!!!
Гость697966
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соседов Как был г0**ом так г0**ом помрет, единственное чем его когда-нибудь может быть впомнят, так это тем, что под конец своей никчемной жизни активно 0****ал Пугачеву, вот он и старается дрищет изо всех сил.
Гость685972
Пожаловаться Ответить
узбагойся, <цензура>.и.д.р.и.л.л.о
твое мнение *я у мамы критик* никого не волнует, лузер
1

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