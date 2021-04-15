Манукян цинично плюнул в Бузову после расставания

Блогер высмеял отношения с Ольгой Бузовой. Давид Манукян записал юмористический ролик на тему завершившегося романа.

В отличие от телеведущей рэпер старался не поднимать тему их расставания и не делиться деталями. Теперь же он решил подойти к расставанию с избранницей оригинальным способом.

Давид Манукян заявил, что отныне ему не надо продавать почку, чтобы купить новую сумку в виде самолета за три миллиона рублей. Ведь теперь у него нет девушки, которой бы пришелся по душе такой презент. После этих слов музыкант рассмеялся, дав понять, что ему уже наплевать на расставание с Ольгой Бузовой.

Напомним, что рэпер и телезвезда разошлись в январе этого года. Их роман продолжался два года. Ведущая обвинила избранника в изменах и рукоприкладстве.

Ольга Бузова до сих пор тяжело воспринимает любое напоминание об отношениях с Давидом Манукяном. К слову, блогер избегает комментариев относительно текущих отношений с певицей.

Напомним, недавно на Ольгу Бузову буквально накинулись любопытные коллеги во главе с Ксенией Собчак. Они поддевали телеведущую на вручении музыкальной премии, чем довели до слез. Звезда осталась в обиде на своего друга – Филиппа Киркорова. Своими некорректными словами об отношениях он ранил исполнительницу. Ходили слухи, что певица даже удалила его из фолловеров в соцсети.