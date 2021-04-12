Вскрылась правда о тайном романе скандалистки Бузовой

Пара познакомилась во время съемок шоу "Замуж за Бузову", тогда бизнесмен боролся за руку и сердце поющей ведущей, но проиграл. По слухам, молодым людям удалось сохранить дружеское общение, а после разрыва артистки с Давидом Манукяном Валентин Коробков предложил ей попробовать построить любовь.
Впрочем, информация о романе Ольги Бузовой не подтвердилась. Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем певицы Антоном Богославским. Пиар-менеджер опроверг слухи, отметив, что девушка уже давно не общается с экс-участником программы.
"Господина Коробкова не видел уже со съемок шоу. Ну, Ольга примерно так же", – подчеркнул представитель звезды. По словам Богославского, Ольга Бузова еще не отошла от разрыва с Давидом Манукяном. "Она пока не готова к новым отношениям", – добавил пиар-менеджер в беседе с "Дни.ру".
Напомним, в минувшие выходные артистка решила отдохнуть после тяжелой недели и отправилась на концерт рэпера Jah Khalib. Правда, поведение звезды во время шоу вызвало у поклонников вопросы.
В какой-то момент артистка показала на камеру неприличный жест и отметила, что всем нужно остерегаться "шлюх, шалав, проституток, эскортниц". Скандальное поведение Ольги Бузовой пользователи Сети списали на то, что на концерте она была под воздействием алкоголя.
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