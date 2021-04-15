"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду

Блогер Элеонора Князева высказалась об изменениях во внешности Аллы Пугачевой. Она считает, что Примадонна может выглядеть так, как хочет и не обязана никому ничего доказывать.

Собеседница "Дни.ру" придерживается мнения, что мы стареем тогда, когда можем себе это позволить. Она отметила, что сегодня в обществе все чаще встретишь людей, которые яро выступают против пластических вмешательств. Причем это может касаться всего: увеличения губ, коррекции подбородка, подтяжки лица или же сокрытия признаков старения, как это происходит в случае с Аллой Пугачевой.

Элеонора Князева констатировала, что многие пользователи Сети упрекают певицу в том, что она "молодится". Эксперт считает, что это полное право любого человека – делать с собой все, что сам захочет. По ее словам, Примадонна молода в душе, игрива и приятна в общении и желает, чтобы ее внутренний образ соответствовал внешнему. "Если человек молод душой, разве можно упрекать его в попытках "продлить молодость"?", – негодует блогер.

Эксперт заявила, что Алла Пугачева стремиться скрыть естественные признаки старения, потому что не готова к этому. При этом Элеонора Князева добавила, что даже если бы артистка оделась, как типичная бабушка, то общество все равно нашло бы, к чему придраться. Как минимум, люди бы заявили, что знаменитость постарела и "уже не та".

Блогер обратила внимание на то, что Алла Пугачева ведет активный образ жизни, следит за трендами "Инстаграм" и "ТикТок", растит прекрасных детей, прекрасно выглядит в своем возрасте. Эксперт подчеркнула, что бабушка – это не всегда платочек, халат и передачи Андрея Малахова по вечерам.

"Это красота, уход за собой, активный образ жизни, прекрасное самочувствие, спорт и стиль", – заявила Элеонора Князева. Она уверена, что мы стареем тогда, когда стареет наша душа, а возраст – лишь цифра.