Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Среда
14 апреля
Лента новостей
00:07
"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду
23:47
Почему женщины зажаты в сексе? Причины и способы решения
21:50
Звезда "Иванушек International" ждет ребенка
21:36
В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена
20:58
Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение
20:54
В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика под видом воды
20:30
Житель Татарстана ударил женщину ножом после знакомства в Интернете
20:18
При пожаре в квартире в Москве пострадали дети
20:00
Генпрокуратуру РФ просят признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией
19:43
Вооруженный житель Петербурга сутки насиловал жену
19:42
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
19:28
Бросивший возлюбленную Козловский разоткровенничался о романе с Боярской
19:27
"Глядь!" – опять "Зодчие"! Премьера новой программы легендарной группы
19:09
Водитель легкового авто погиб в аварии с грузовиком на омской трассе
19:08
Отберет внимание и любовь: сын приревновал Шепелева к новорожденному брату
18:52
Дочь Долиной влезла в грязный скандал с освистанной Карнавал
18:28
"Старые рожи": ведущих "Дома-2" жестко приложили
18:09
Дипломат Чалый о последствиях переговоров Путина и Байдена: Будет трагедия для украинцев
17:53
Умер знаменитый российский писатель
17:44
Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали
17:12
"Как дальше жить будете?": собравшуюся сбежать из России Тодоренко пристыдили
16:53
При пожаре в кемеровском общежитии пострадали люди
16:42
"Наше маленькое солнышко!": Меладзе сообщил о рождении дочери
16:15
Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно
16:14
В Подольске уголовник ранил ножом мужчину
15:52
Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган
15:44
Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян
15:34
Житель Подмосковья похитил пистолет из квартиры своей знакомой
15:31
Названа неожиданная причина расставания Собчак и Богомолова
15:20
"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком
15:01
Умер телеведущий Олег Марусев
14:44
Собчак прокомментировала новость о разводе с Богомоловым
14:38
"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых
14:10
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
14:01
В России станет еще больше банкротов
13:59
Названы звезды российского шоу-бизнеса с самыми большими штрафами
13:59
Козловский бросил мать своего ребенка ради коллеги по съемочной площадке: Поступил гадко
13:49
СМИ: Все бумажные документы в России хотят заменить одним приложением
13:47
Джанабаева родила Меладзе ребенка? Народ поздравляет семью с пополнением
13:37
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
13:15
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
13:10
Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка
13:08
"Там огромное количество драм": появились детали связи Козловского и Пугачевой
12:22
Онкобольная звезда "Зачарованных" показала честное фото после рецидива
12:20
Россияне назвали самые желанные сферы труда
12:10
"Вот увидите моих детей!": воодушевленный Ревва заговорил о сыне
11:50
39-летний Дима Билан решает серьезные проблемы со стояком
11:41
Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"
11:40
Появился прогноз погоды на лето 2021
11:30
"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова разгневала верующих
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду

"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду

Блогер Элеонора Князева высказалась об изменениях во внешности Аллы Пугачевой. Она считает, что Примадонна может выглядеть так, как хочет и не обязана никому ничего доказывать.
прочитано 377 раз

Собеседница "Дни.ру" придерживается мнения, что мы стареем тогда, когда можем себе это позволить. Она отметила, что сегодня в обществе все чаще встретишь людей, которые яро выступают против пластических вмешательств. Причем это может касаться всего: увеличения губ, коррекции подбородка, подтяжки лица или же сокрытия признаков старения, как это происходит в случае с Аллой Пугачевой.

ПО ТЕМЕ

"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох

"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Элеонора Князева констатировала, что многие пользователи Сети упрекают певицу в том, что она "молодится". Эксперт считает, что это полное право любого человека – делать с собой все, что сам захочет. По ее словам, Примадонна молода в душе, игрива и приятна в общении и желает, чтобы ее внутренний образ соответствовал внешнему. "Если человек молод душой, разве можно упрекать его в попытках "продлить молодость"?", – негодует блогер.

Эксперт заявила, что Алла Пугачева стремиться скрыть естественные признаки старения, потому что не готова к этому. При этом Элеонора Князева добавила, что даже если бы артистка оделась, как типичная бабушка, то общество все равно нашло бы, к чему придраться. Как минимум, люди бы заявили, что знаменитость постарела и "уже не та".

Блогер обратила внимание на то, что Алла Пугачева ведет активный образ жизни, следит за трендами "Инстаграм" и "ТикТок", растит прекрасных детей, прекрасно выглядит в своем возрасте. Эксперт подчеркнула, что бабушка – это не всегда платочек, халат и передачи Андрея Малахова по вечерам.

"Это красота, уход за собой, активный образ жизни, прекрасное самочувствие, спорт и стиль", – заявила Элеонора Князева. Она уверена, что мы стареем тогда, когда стареет наша душа, а возраст – лишь цифра.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото :Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 00:07 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость693961
Пожаловаться Ответить
Старая мочалка на всех забила
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе

Подробности похорон актера
Шоу-бизнес

"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией

Режиссер посещает мероприятия один
Шоу-бизнес

Козловский бросил мать своего ребенка ради коллеги по съемочной площадке: Поступил гадко

Актер сделал заявление

Шоу-бизнес

"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия

Певица рассказала о неприятном эпизоде

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+