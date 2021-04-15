"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой

Сегодня Алле Борисовне исполнилось 72 года. Обнародованы главные любовные секреты певицы.

Физиогномист Зоя Никитенкова проанализировала все романы исполнительницы. Она убеждена, что с самого детства Алла Пугачева усердно работала и знала, как прийти к успеху. Симметричные округлости на лбу говорят о везении в сфере карьеры, а вот углубления над глазами сулят неудачи в супружеской жизни и зависимость от вредных привычек.

По мнению эксперта, Миколас Орбакайте – человек крайне свободолюбивый. Он не приемлет ничего, что ограничивает его в действиях, но при этом ему важна семья. Все дело в том, что для экс-избранника Аллы Борисовны было важно соблюдение патриархальных догм. Ему была необходима покорная жена рядом, чтобы он был спокоен. Также он упрям, а Примадонна скорее всего просто не смогла находиться в постоянной позиции подчинения. По мнению Зои, их расставание было обдуманным решением звезды.

Второй супруг Аллы Пугачевой, Александр Стефанович, весьма артистичен и легок на подъем. Он может производить впечатление открытого и искреннего человека, но это не совсем так. Его жизнь состоит из демонстрации себя миру, он всегда преследовал личные цели. Сообщается, что их брак был разрушен "банальными изменами" со стороны Александра.

Физиогномист убеждена, что Алла Борисовна и Евгений Болдин долгое время считали друг друга вполне надежными партнерами, так как они похожи. Трудолюбие, выраженные лидерские качества, эмоциональность – их объединяло многое. Основой союза был прагматизм, но отношения не сложились.



В Филиппе Киркорове "все соразмерно". Они тоже слегка похожи, и каждому было необходимо создавать свою звезду, которая светила бы ярче всех других. Специалист уверена, что вместе они просто не смогли быть, но изначально брак был пиар-ходом.



Максим Галкин стал единственным в этой цепочке, с кем Алла Пугачева может проводить много времени. Все дело в том, что он амбициозен, но очень рационален. Его проверенная годами интуиция спасет в любых ситуациях, что, по мнению Зои, устраивает обоих партнеров.