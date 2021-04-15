Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Четверг
15 апреля
Лента новостей
10:40
Экс-возлюбленная Козловского нанесла актеру удар под дых
10:33
Российским дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать
10:24
"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой
10:16
Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты
09:34
Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери
09:27
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
09:03
Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму
08:55
Приоритет особым группам населения: в Минфине провозгласили новый подход к соцподдержке
08:48
"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом
08:42
Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве
06:37
Нарастил: любовник Меган Фокс шокировал своим видом
04:37
"Меган, заткнись": выскочке Маркл грубо указали на место
02:24
Измены Светличной, работа на стройке и нелепая смерть: как сложилась судьба актера Ивашова
00:07
"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду
23:47
Почему женщины зажаты в сексе? Причины и способы решения
21:50
Звезда "Иванушек International" ждет ребенка
21:36
В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена
20:58
Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение
20:54
В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика под видом воды
20:30
Житель Татарстана ударил женщину ножом после знакомства в Интернете
20:18
При пожаре в квартире в Москве пострадали дети
20:00
Генпрокуратуру РФ просят признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией
19:43
Вооруженный житель Петербурга сутки насиловал жену
19:42
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
19:28
Бросивший возлюбленную Козловский разоткровенничался о романе с Боярской
19:27
"Глядь!" – опять "Зодчие"! Премьера новой программы легендарной группы
19:09
Водитель легкового авто погиб в аварии с грузовиком на омской трассе
19:08
Отберет внимание и любовь: сын приревновал Шепелева к новорожденному брату
18:52
Дочь Долиной влезла в грязный скандал с освистанной Карнавал
18:28
"Старые рожи": ведущих "Дома-2" жестко приложили
18:09
Дипломат Чалый о последствиях переговоров Путина и Байдена: Будет трагедия для украинцев
17:53
Умер знаменитый российский писатель
17:44
Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали
17:12
"Как дальше жить будете?": собравшуюся сбежать из России Тодоренко пристыдили
16:53
При пожаре в кемеровском общежитии пострадали люди
16:42
"Наше маленькое солнышко!": Меладзе сообщил о рождении дочери
16:15
Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно
16:14
В Подольске уголовник ранил ножом мужчину
15:52
Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган
15:44
Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян
15:34
Житель Подмосковья похитил пистолет из квартиры своей знакомой
15:31
Названа неожиданная причина расставания Собчак и Богомолова
15:20
"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком
15:01
Умер телеведущий Олег Марусев
14:44
Собчак прокомментировала новость о разводе с Богомоловым
14:38
"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых
14:10
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
14:01
В России станет еще больше банкротов
13:59
Названы звезды российского шоу-бизнеса с самыми большими штрафами
13:59
Козловский бросил мать своего ребенка ради коллеги по съемочной площадке: Поступил гадко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой

"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой

Сегодня Алле Борисовне исполнилось 72 года. Обнародованы главные любовные секреты певицы.
прочитано 183 раза

Физиогномист Зоя Никитенкова проанализировала все романы исполнительницы. Она убеждена, что с самого детства Алла Пугачева усердно работала и знала, как прийти к успеху. Симметричные округлости на лбу говорят о везении в сфере карьеры, а вот углубления над глазами сулят неудачи в супружеской жизни и зависимость от вредных привычек.

ПО ТЕМЕ

"Там огромное количество драм": появились детали связи Козловского и Пугачевой

"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

По мнению эксперта, Миколас Орбакайте – человек крайне свободолюбивый. Он не приемлет ничего, что ограничивает его в действиях, но при этом ему важна семья. Все дело в том, что для экс-избранника Аллы Борисовны было важно соблюдение патриархальных догм. Ему была необходима покорная жена рядом, чтобы он был спокоен. Также он упрям, а Примадонна скорее всего просто не смогла находиться в постоянной позиции подчинения. По мнению Зои, их расставание было обдуманным решением звезды.

Второй супруг Аллы Пугачевой, Александр Стефанович, весьма артистичен и легок на подъем. Он может производить впечатление открытого и искреннего человека, но это не совсем так. Его жизнь состоит из демонстрации себя миру, он всегда преследовал личные цели. Сообщается, что их брак был разрушен "банальными изменами" со стороны Александра.

Физиогномист убеждена, что Алла Борисовна и Евгений Болдин долгое время считали друг друга вполне надежными партнерами, так как они похожи. Трудолюбие, выраженные лидерские качества, эмоциональность – их объединяло многое. Основой союза был прагматизм, но отношения не сложились.

В Филиппе Киркорове "все соразмерно". Они тоже слегка похожи, и каждому было необходимо создавать свою звезду, которая светила бы ярче всех других. Специалист уверена, что вместе они просто не смогли быть, но изначально брак был пиар-ходом.

Максим Галкин стал единственным в этой цепочке, с кем Алла Пугачева может проводить много времени. Все дело в том, что он амбициозен, но очень рационален. Его проверенная годами интуиция спасет в любых ситуациях, что, по мнению Зои, устраивает обоих партнеров.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 10:24 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гостьттт
Пожаловаться Ответить
Старуха достала
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Козловского нанесла актеру удар под дых

Актер сожалеет о решении Зуевой
Шоу-бизнес

"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой

Проблемы в браке были предначертаны
Шоу-бизнес

Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве

Он поздно повзрослел
Шоу-бизнес

"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

Неожиданная радость для звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+