Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Среда
14 апреля
Лента новостей
13:15
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
13:10
Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка
13:08
"Там огромное количество драм": появились детали связи Козловского и Пугачевой
12:22
Онкобольная звезда "Зачарованных" показала честное фото после рецидива
12:20
Россияне назвали самые желанные сферы труда
12:10
"Вот увидите моих детей!": воодушевленный Ревва заговорил о сыне
11:50
39-летний Дима Билан решает серьезные проблемы со стояком
11:41
Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"
11:40
Появился прогноз погоды на лето 2021
11:30
"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова разгневала верующих
11:15
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России вновь превысил 8 тысяч
10:41
Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"
10:34
России грозит дефицит лекарств из-за новых правил закупок
10:33
Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе
10:07
В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов
09:58
"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия
09:49
Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе
09:27
"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"
09:19
Политолог Бовт: Готовящаяся встреча Путина и Байдена может провалиться
09:04
Названы причины аномально высокой инфляции в России
08:45
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
06:53
Потеряла бдительность: Решетова показала свою реальную талию
04:38
Бородина взбесила народ жалобами на закрытие Турции: С твоими деньгами хоть в космос
02:31
"Осуждают за вес": Настя Каменских пожаловалась на жуткую травлю
00:17
Почему Мордюкова обиделась на Гарасимова во время съемок фильма "Тихий Дон"
21:56
Буйнову закрыли въезд на Украину
21:49
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
21:42
Байден пытается перезагрузить и нормализовать отношения с Россией – политолог Чадаев
21:05
В Москве мужчина утонул в озере при попытке спасти свою собаку
20:48
В Москве умер самый известный кинолог России
20:05
Скончался заслуженный артист России
19:27
Звезда ТНТ с криминальным прошлым попалась с наркотиками
19:13
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
19:01
Звезду "Улиц разбитых фонарей" задержали после новых обвинений в развращении малолетних
18:52
Нелепо вырядившаяся Барановская получила оплеуху
18:49
Под Воронежем загорелись жилые дома
18:33
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
18:01
Катя Лель влезла в грязный скандал с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым
17:36
"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти
17:26
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет
17:19
История окончена: Бузова объявила об уходе после большого провала
17:15
Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились
16:59
Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой
16:39
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
16:26
Мечтающая о малыше Успенская нашла кандидата на роль отца: Талантливый музыкант, красавец
16:23
США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой
16:01
В Кирове пресекли деятельность подпольного казино
15:57
Порошина раскрыла тайну о связи с Лановым
15:55
"Номер один": Джигурда облизал известного певца с ног до головы
15:51
Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
Шоу-бизнес
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом

Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом

NANSI & SIDOROV – Олег Сидоров и Анастасия Белявская – музыкальные блогеры, которые переделывают песни до неузнаваемости и дают им новую жизнь. Недавно они прошли в финал телепроекта "Ну-ка, все вместе!", исполнив песню Niletto "Любимка" в лирической аранжировке, а их кавера на песни "Вахтерам" и "Иностранец" набрали более полутора миллионов просмотров.
прочитано 469 раз

Свои произведения ребята делают сами – им принадлежит идея, аранжировка, запись, разложение на голоса. И совсем недавно один из самых нашумевших каверов был украден!

ПО ТЕМЕ

"Ого!": разоблаченный персонаж шоу "Маска" вызвал оторопь

Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления

Песня "Иностранец" в авторской аранжировке ребят прозвучала в финале украинского телепроекта "Маска". Продюсеры взяли все под копирку: даже все двухголосия! И конечно же, без согласия авторов идеи.

Это возмутило Олега и Настю и они обратились к менеджерам популярного телепроекта. А те, в свою очередь, заявили, что приносят свои извинения и могут, разве что, удалить выступление с украденной аранжировкой со всех платформ. Мол ситуация единичная, и "нарушение авторских прав не должно было случиться на нашем телешоу". Казалось, проблема решена...

И вдруг с Украины пришла новая информация: оказалось, на "Маске" там взяли не только "Иностранца", но и "Любимку". Понятно, что два, взятых без спроса кавера, – это уже система, и решить делом миром уже не получится.

При этом украинский проект "Маска" удаляет из всех социальных сетей любые упоминания настоящих авторов аранжировки во всех своих соц. сетях. Но благодаря подготовленности Олега и Насти, а также благодаря их подписчикам – большинство комментариев из TikTok и YouTube – были зафиксированы. И теперь станут доказательствами в суде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр youtube.com
Автор: 14 апреля 2021, 13:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"

Постановочное и глупое шоу
Шоу-бизнес

Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе

Подробности похорон актера
Шоу-бизнес

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

Состоялась одна из главных премьер
Шоу-бизнес

Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ

Певица удивила преобразившейся внешностью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+