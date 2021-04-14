Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом

Свои произведения ребята делают сами – им принадлежит идея, аранжировка, запись, разложение на голоса. И совсем недавно один из самых нашумевших каверов был украден!

Песня "Иностранец" в авторской аранжировке ребят прозвучала в финале украинского телепроекта "Маска". Продюсеры взяли все под копирку: даже все двухголосия! И конечно же, без согласия авторов идеи.

Это возмутило Олега и Настю и они обратились к менеджерам популярного телепроекта. А те, в свою очередь, заявили, что приносят свои извинения и могут, разве что, удалить выступление с украденной аранжировкой со всех платформ. Мол ситуация единичная, и "нарушение авторских прав не должно было случиться на нашем телешоу". Казалось, проблема решена...

И вдруг с Украины пришла новая информация: оказалось, на "Маске" там взяли не только "Иностранца", но и "Любимку". Понятно, что два, взятых без спроса кавера, – это уже система, и решить делом миром уже не получится.

При этом украинский проект "Маска" удаляет из всех социальных сетей любые упоминания настоящих авторов аранжировки во всех своих соц. сетях. Но благодаря подготовленности Олега и Насти, а также благодаря их подписчикам – большинство комментариев из TikTok и YouTube – были зафиксированы. И теперь станут доказательствами в суде.